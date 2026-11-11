Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik yaşına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor.

TBMM'ye 26 Ekim 2026 tarihinde sunulan 2/3988 esas numaralı kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunuyor. Teklifte 1999-2008 dönemindeki sigorta girişlerine göre emeklilik yaşının kademelendirilmesi amaçlanıyor.

Henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmazken, mevcut SGK mevzuatındaki bazı uygulamalar çalışanların prim eksiklerini tamamlamasına veya belirli şartlarda daha erken emekli olmasına imkân tanıyor.

SGK Mevzuatında 8 Farklı Emeklilik Seçeneği

Sigorta başlangıcı, prim gün sayısı, sağlık durumu ve çalışma koşulları emeklilik hakkının belirlenmesinde etkili oluyor.

Detaylar şu şekilde:

Doğum borçlanması: Kadın sigortalılar, şartları karşılamaları halinde üç çocuk için toplam 2160 güne kadar prim kazanabiliyor.

Askerlik borçlanması: Sigorta öncesindeki askerlik süresinin borçlanılması, sigorta başlangıcını geriye çekebiliyor.

Bağ-Kur ihya: Dondurulan sigortalılık süreleri, gerekli ödemenin yapılmasıyla yeniden kazanılabiliyor.

Malulen emeklilik: Genel olarak 10 yıllık sigortalılık, 1800 prim günü ve SGK tarafından maluliyet tespiti gerekiyor.

Engellilik nedeniyle emeklilik: Çalışma gücü kaybı ve sigorta başlangıcına göre yaş şartı aranmadan emeklilik mümkün olabiliyor.

Yıpranma payı: Ağır ve riskli işlerde çalışanlar ilave hizmet süresi kazanabiliyor.

Engelli çocuğu bulunan anneler: Belirli koşullarda prim günlerine ekleme ve emeklilik yaşından indirim uygulanabiliyor.

Erken yaşlanma: SGK tarafından erken yaşlandığı belirlenenler, 55 yaş ve 5400 prim günüyle emekli olabiliyor.

3600, 4500 ve 5400 Günle Kısmi Emeklilik

Mevzuatta ayrıca daha düşük primle yaşlılık aylığına hak kazanılmasını sağlayan kısmi emeklilik seçenekleri bulunuyor.

1999 öncesi SSK girişlerinde 3600 gün, 1999-2008 döneminde 4500 gün ve 25 yıllık sigortalılık şartı öne çıkıyor. 2008 sonrası girişlerde ise 4600 günden başlayarak 5400 güne yükselen prim koşulları uygulanıyor.

Bu seçeneklerde primin yanında ilgili yaş şartının da tamamlanması gerekiyor.

Kademeli Emeklilik Düzenlemesinde Son Durum

Kademeli emeklilik teklifinin yasalaşması için Meclisteki sürecin tamamlanması gerekiyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Çalışanlar, mevcut emeklilik haklarını SGK hizmet dökümleri üzerinden kontrol edebiliyor.