Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yılda yapılacak maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Canlı yayında çarpıcı kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Sinan Burhan, enflasyon farkı ve refah payı düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli maaşının 33 bin ile 35 bin TL bandına yükselebileceğini duyurarak büyük bir heyecan yarattı.

Türkiye genelinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, her yıl ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilen maaş artışlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Hayat pahalılığı ve artan enflasyon oranları karşısında geçim mücadelesi veren emekli vatandaşlar, yeni yılda ceplerine girecek rakamları şimdiden hesaplamaya başladı.

Canlı yayında açıkladı: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran o rakam kulislerde konuşuluyor

Özellikle son dönemde art arda gelen ekonomik gelişmeler ve yapılan resmi açıklamalar, emekli kesiminin beklentilerini en üst seviyeye taşıdı.

Hükümetin atacağı adımlar merakla beklenirken, siyaset kulislerinden sızan son bilgiler milyonlarca vatandaşı heyecanlandırmaya yetiyor. Şu an için 23 bin 552 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının yeni dönemde hangi rakama ulaşacağı, ülkenin en sıcak gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Emekliler dikkat! Yeni yılda en düşük emekli maaşı için 33 bin - 35 bin TL kulisi

Konuyla ilgili en çarpıcı ve dikkat çekici kulis bilgisi, televizyon ekranlarında yapılan canlı yayın tartışmalarından geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, katıldığı bir TV100 canlı yayınında emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili çok konuşulacak iddiaları kamuoyuyla paylaştı.

Sendikalar, bürokrasi ve siyasi kulislerle yakın temas halinde olduğunu belirten Burhan, edindiği izlenimler doğrultusunda en alt sınır için 33 bin ile 35 bin TL arasında bir rakamın öngörüldüğünü ifade etti. Canlı yayında ilk defa bu rakamları dile getiren Burhan, özellikle 35 bin TL seviyesinin sürpriz olmayacağını vurgulayarak emekli camiasında büyük bir hareketliliğe neden oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sinan Burhan'dan canlı yayında bomba kulis bilgisi verdi!

Yapılan hesaplamaların arkasındaki dinamiklere de değinen Sinan Burhan, bu öngörülen yüksek rakamın sadece standart enflasyon farkından ibaret olmadığını belirtti. Mevcut durumda enflasyon farkından kaynaklanan yaklaşık yüzde 10'luk bir artışın zaten masada olduğunu hatırlatan Burhan, bunun üzerine eklenecek olan refah payı kavramının altını çizdi.

Emeklinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla refah payının da devreye sokulacağını aktaran Burhan, bu iki unsurun birleşmesiyle birlikte en düşük emekli maaşının 33 bin - 35 bin TL bandına çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi. Bu durumun mevcut en düşük maaşa kıyasla yüzde 40 ila yüzde 50'ye yakın bir artış anlamına geldiği hesaplanıyor.

17 Milyon Emeklinin Gözü Kulak Bu Haberde!

Türkiye genelinde toplamda 17 milyon 100 bin emekli vatandaşın bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, bu kitlenin ekonomik dengeler açısından ne kadar büyük bir ağırlığa sahip olduğunun altını çiziyor.

Sayın Cumhurbaşkanının geçmişte bir emeklilik yılı ilan ettiğini ve bu kesimin yaşadığı sıkıntıların yakından bilindiğini belirten kulis kaynakları, hükümetin bu konuda atacağı adımların hayati önem taşıdığını belirtiyor. Henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi bir rakam açıklanmamış olsa da, kulislerde konuşulan bu yüksek beklentiler milyonlarca vatandaşın umutlarını yeşertti. Yeni yıl yaklaşırken hükümetin yapacağı resmi açıklamalar ve Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler, milyonlarca emeklinin cebine girecek nihai rakamı belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alıyor.