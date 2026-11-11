Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi ve OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğiyle, STRIVE Projesi kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Bireyler İstihdam ve Kariyer Fuarı, iş arayanlar ile firmaları buluşturuyor. 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek dev buluşmanın detayları netleşti.

Ankara'da iş arayan binlerce vatandaşı ve uluslararası koruma altındaki bireyleri yakından ilgilendiren çok önemli bir istihdam hamlesi hayata geçiriliyor.

Günümüz ekonomik koşullarında iş gücü piyasasına katılımı artırmak, nitelikli eleman arayan firmalar ile iş arayan yetenekleri aynı platformda buluşturmak amacıyla son derece kapsamlı bir kariyer fuarı düzenleniyor.

Başkentin üretim ve teknoloji üssünde gerçekleşecek olan bu buluşma, iş arayanlar için yepyeni kapılar aralamaya hazırlanıyor.

Türk Kızılay ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Örnek Proje

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi ile OSTİM Teknik Üniversitesi güçlerini birleştirerek örnek nitelikte dev bir organizasyona imza atıyor. STRIVE Projesi kapsamında hayata geçirilen Uluslararası Bireyler İstihdam ve Kariyer Fuarı, yerel halkın yanı sıra geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki bireylerin istihdama katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Söz konusu proje, hem bireylerin ekonomik hayata kazandırılması hem de firmaların nitelikli iş gücü açığının kapatılması açısından kilit bir rol üstleniyor. Toplumsal uyumu destekleyen bu tür projeler, istihdam piyasasında fırsat eşitliği yaratılmasına büyük katkı sağlıyor.

14 Kasım'da OSTİM'de Gerçekleşecek Buluşma Saat Kaçta?

İş arayan vatandaşların şimdiden takvimlerine işaret ettiği fuar, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. Sabah saat 10.00'da start alacak olan etkinlik, gün boyu sürecek ve saat 16.00'ya kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Organizasyonun ev sahipliğini ise kentin sanayi kalbi olan OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Yerleşkesi, F Blok 3. Kat Fuaye Alanı üstlenecek. Geniş katılımın beklenmesi ve modern altyapısıyla dikkat çeken bu alan, adaylar ile işverenlerin rahatça görüşebilmesi için özel olarak tasarlandı.

İş Arayanlar İçin Önemli Fırsatlar ve Sektörel Çeşitlilik

Günümüz iş dünyasında doğru iş imkanlarına ve istihdam olanaklarına erişimin ne kadar kritik olduğunu vurgulayan yetkililer, fuarın sadece klasik bir iş bulma platformu olmadığını, aynı zamanda güçlü profesyonel iş birliklerinin temellerinin atıldığı bir köprü olduğunu belirtiyor.

Farklı sektörlerden birçok kurumsal firmanın katılım göstereceği fuarda, personel ihtiyacı bulunan şirketler doğrudan adaylarla yüz yüze görüşme imkanı bulacak. Bu durum, iş arayanlar için uzun ve yorucu başvuru süreçlerini geride bırakarak doğrudan insan kaynakları yetkilileriyle iletişim kurma ve kendilerini doğrudan ifade etme avantajı sağlayacak.

STRIVE Projesinin Hedefleri ve Bölgesel Katkı

STRIVE Projesi çerçevesinde yürütülen bu tür istihdam etkinlikleri, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve ekonomik sürdürülebilirliğin artırılması açısından büyük bir vizyon ortaya koyuyor.

Hem yerel ekonomiye canlılık getirmesi beklenen hem de iş gücü piyasasının dinamiklerini hareketlendiren bu organizasyon, Ankara'daki istihdam oranlarına olumlu yansımalarda bulunacak. Proje paydaşları, iş arayanların piyasa koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştıracak rehberlik hizmetleri de sunarak katılımcılara kapsamlı bir destek paketi sunmayı amaçlıyor.

Ziyaretçiler İçin Başarı Tavsiyeleri

Fuarı ziyaret edecek olan adayların yanlarında güncel özgeçmişlerini (CV) bulundurmaları, kurumsal firmaların temsilcileriyle yapılacak mülakatlarda büyük bir artı sağlayacaktır.

Profesyonel görünüm, etkili iletişim ve hazırlıklı olmak, bu tür kariyer fuarlarında iş teklifi alma şansını ciddi oranda artırmaktadır. Farklı sektörlerden pek çok şirketin stant açacağı bu dev buluşmada, iş arayanlar kariyerlerinde yepyeni bir sayfa açma fırsatı yakalayacak. Ankara'da iş arayan herkesin kaçırmaması gereken bu önemli etkinlik, cumartesi günü tüm kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamlamış durumda bekliyor.