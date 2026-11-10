Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentin gözde ilçeleri Çankaya ve Mamak'ta mülkiyetinde bulunan 12 adet konut ve meskeni düzenleyeceği resmi ihale ile satışa çıkarıyor. 19 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan dev satışın muhammen bedelleri, geçici teminat oranları ve peşin ödeme şartları netlik kazandı.

Ankara'da mülk sahibi olmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yeni bir ihale süreci resmen başlatıldı. Kentin farklı noktalarında belediye mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla harekete geçen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Çankaya ve Mamak ilçelerinde yer alan toplam 12 adet konut ve meskeni satışa çıkardığını duyurdu.

Geniş bir fiyat yelpazesine ve farklı metrekare seçeneklerine sahip olan bu taşınmazlar, hem oturum amaçlı ev arayanlar hem de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler tarafından şimdiden büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

İhale Hangi Yöntemle ve Ne Zaman Yapılacak?

Belediye tarafından mülkiyeti satılacak olan 12 taşınmaz için uygulanacak ihale yöntemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü olarak belirlendi. Şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde yürütülecek olan bu süreçte teklifler kapalı zarf usulüyle alınacak.

Satış ihalesi, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla başlayacak. İhale, Hipodrom Caddesi No:5 adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B-Blok 1. katındaki Encümen Salonu'nda toplanacak olan Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. Taşınmazların her biri için belirlenen saat aralıklarında teklifler sırasıyla değerlendirmeye alınacak.

Peşin Ödeme Şartı ve Masraf Detayları

İhaleye katılmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında ödeme koşulları geliyor. Şartnameye göre satışlar, peşin perakende (tek tek ve ayrı ayrı) mülkiyet satışı şeklinde yapılacak. Taşınmazı satın almaya hak kazanan ihale alıcılarının; satış bedelinin yanı sıra ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer yasal tüm masrafları peşin olarak ödemesi zorunlu tutuluyor. Bu nedenle ihaleye katılacak vatandaşların nakit planlamalarını bu maliyet kalemlerini de göz önünde bulundurarak yapmaları gerekiyor.

Şartname Nasıl ve Nereden Temin Edilecek?

İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin, taşınmazın satış şartnamesini mutlaka edinmesi şart koşuluyor.

Şartname, 2.500,00 TL + KDV bedel karşılığında temin edilebilir. Şartname almak veya ihaleyle ilgili bilgi ve belgeleri incelemek isteyenler, en geç 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 14. katında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Şartnameye uygun olmayan veya eksik evrak içeren başvurular geçersiz sayılacaktır.

Satışa Çıkarılan 12 Konutun Ayrıntılı Listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ile satışa çıkardığı Çankaya ve Mamak'taki taşınmazların detaylı dökümü, muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları şu şekildedir: