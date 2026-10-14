Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleriyle yeniden şekillenen kış lastiği zorunluluk takvimi sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak olan uygulama, başkent Ankara’daki araç sahipleri ve hususi otomobil kullanıcıları için de kritik güvenlik uyarılarını beraberinde getiriyor.

Türkiye genelinde sonbahar mevsiminin geride kalması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, sürücülerin en önemli gündem maddelerinden biri kış lastiği değişim takvimi oldu. Yapılan yasal düzenlemeler ve güncellenen uygulama tarihleri çerçevesinde, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kurallar netleşti. Özellikle sert kış koşullarının hakim olduğu iç kesimlerde ve başkent Ankara'da, güvenli bir trafik akışı sağlamak adına lastik değişimi hayati bir önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği mevzuat doğrultusunda, 2026–2027 kış dönemi uygulaması için geri sayım sürerken, hangi araçlar için zorunluluk olduğu ve tarihlere ilişkin detaylar merak edilmeye devam ediyor.

2026–2027 Kış Lastiği Uygulama Tarihleri Ne Zaman?

Geçmiş yıllarda aralık ayında başlayan zorunluluk, yapılan son mevzuat değişiklikleriyle birlikte takvime öne çekilmiştir. Buna göre, 2026–2027 kış sezonunda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar aralıksız olarak devam edecektir.

Toplamda 5 ay sürecek olan bu süreçte, şehirlerarası karayollarında seyahat eden belirli araç gruplarının kış lastiği takması yasal bir zorunluluk olarak uygulanacaktır.

Hangi Araçlar İçin Kış Lastiği Zorunlu? Hususi Otomobiller Kapsamda mı?

Sürücülerin kafasını en çok karıştıran konuların başında hususi otomobillerin durumu gelmektedir:

Ticari Araçlar İçin Kesin Zorunluluk: Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya (yük) taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, otobüs, minibüs ve kamyonet türü ticari araçlar için belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanımı kesinlikle zorunludur .

Hususi Otomobiller: Hususi tescilli binek otomobiller için ülke genelinde şehirlerarası yollarda doğrudan bir genel zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak uzmanlar, can ve mal güvenliği açısından hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde tüm sürücülerin kış lastiğine geçmesini şiddetle tavsiye etmektedir.

Valiliklerin Yetkisi: İl sınırları içerisindeki hava şartlarının olağanüstü sert geçmesi durumunda, Ankara Valiliği dahil olmak üzere il idari kurulları hususi otomobiller için de belirli tarihlerde kış lastiği zorunluluğu getirme yetkisine sahiptir. Bu nedenle sürücülerin yerel duyuruları takip etmesi büyük önem taşır.

Ankara'da Sürücüler İçin Kış Lastiği Neden Önemli?

İç Anadolu'nun karasal iklimini hisseden Ankara'da, kasım ayı itibarıyla gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar hızla düşmektedir. Yaz lastikleri, hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde sertleşir ve yol tutuş kabiliyetini büyük ölçüde kaybeder. Bu durum fren mesafesini uzatır, virajlarda kayma ve savrulma riskini artırır.

Ankara şehir içi ve çevre yollarında güvenli bir sürüş deneyimi yaşamak, ani buzlanmalara karşı hazırlıklı olmak ve olası kazaların önüne geçmek için takvimin 15 Kasım tarihine kalmadan, sıcaklıkların düştüğü an itibarıyla lastik değişiminin yapılması önerilmektedir.

Denetimler ve İdari Yaptırımlar - Para Cezası Ne Kadar?

15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma trafik timleri tarafından şehirlerarası karayollarında denetimler yoğunlaştırılacaktır. Kurallara uymayan ve kış lastiği takmayan ticari araç işletmecilerine ve sürücülerine yasal mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanacak.

2026 yılı itibariyle cezası 6.000 TL.

Ayrıca araçların güvenli bir şekilde seyrine izin verilmeyecektir. Sürücülerin cezai işlemlerle karşılaşmamak ve trafikte mağduriyet yaşamamak adına lastik diş derinliklerinin yasal sınır olan 1.6 mm'den (kış lastikleri için tavsiye edilen ideal sınır 4 mm) fazla olduğundan emin olması gerekmektedir.