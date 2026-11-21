Meteoroloji'nin uyarısıyla birlikte Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar gündemin ilk sırasına yerleşti. Ankara hava durumu takibini sıklaştıran vatandaşlar için Ankara yağmur ihtimali, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve Meteoroloji uyarısı kapsamındaki dikkat edilmesi gereken detaylar öne çıkıyor.

Yurt genelinde etkisini artıran yağışlı ve rüzgarlı hava sistemi, günlük yaşamdan şehirlerarası ulaşıma kadar pek çok alanda dikkatli olunmasını zorunlu kılıyor. Son değerlendirmelere göre Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinin yanı sıra Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış geçişleri öngörülüyor. Bunun yanında Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde de yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli Yağış ve Sağanak Hangi Bölgeleri Etkiliyor?

Kuvvetli yağış hattının dışındaki geniş bir kesimde de sağanak yağışlar gündemde yer alıyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor. Kısa sürede biriken suyun drenaj hatlarını zorlayabileceği noktalarda sürücülerin hızlarını düşürmesi, vatandaşların ise su birikintilerine ve dere yataklarına yakın alanlardan uzak durması büyük önem taşıyor.

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Sıcaklık Düşüşü ve Kuvvetli Rüzgar Detayları

Yağışlarla birlikte termometrelerde de dikkat çeken bir geri çekilme yaşanacak. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece düşmesi öngörülürken, diğer bölgelerde sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise çoğunlukla güney yönlerden orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde ise kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Özellikle Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgar hızının 40-60 km/saat seviyesine ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çevre güvenliğinin önceden sağlanması gerekiyor.

Tedbir ve Güncel Takip Neden Önemli?

Aynı anda hem kuvvetli yağışın hem de saatte 60 kilometreye varan rüzgarın etkili olabildiği dönemlerde günlük planların hava koşullarına göre esnetilmesi riskleri azaltıyor. Açık alanda bulunanların, yola çıkacak sürücülerin ve kırsal ya da yüksek kesimlerde yaşayanların gün içindeki güncel tahmin ve uyarıları yakından izlemesi gerekiyor.

Ani hava değişimlerine karşı soğukkanlı ve önlemli hareket etmek, hem şehir içi trafiğinde hem de günlük rutinde yaşanabilecek aksaklıkların etkisini sınırlamanın en güvenilir yolu olarak öne çıkıyor.