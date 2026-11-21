Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), POMEM, PMYO ve MSÜ sınavlarına hazırlanan adaylar için ücretsiz parkur eğitimlerini Sincan Fatih'teki Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda sürdürüyor. Haftanın 4 günü uzman antrenörlerle devam eden kurslarda yaklaşık 150 gence ücretsiz servis desteği sunulurken, başvuru ve katılım süreçlerine ilişkin detaylar adayların gündeminde yer alıyor.

Emniyet teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen adaylar için fiziki yeterlilik aşaması, sınav sürecinin en belirleyici adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmasını desteklemek ve sınav hazırlık sürecinde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ücretsiz parkur hazırlık eğitimlerini sürdürüyor. POMEM, PMYO ve MSÜ adaylarına yönelik düzenlenen programda katılımcılar, sınav parkuruna uyarlanmış çalışmalarla hız, çeviklik ve dayanıklılıklarını geliştiriyor.

Ankara Ücretsiz Parkur Desteği Nerede ve Nasıl Veriliyor?

Ankara ücretsiz parkur eğitimleri, Sincan Fatih'te yer alan Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda haftanın 4 günü düzenleniyor. Antrenmanlar, sınav standartlarına uygun istasyonlar ve parkur kurgusu üzerinden uzman antrenörler gözetiminde gerçekleştiriliyor. Ankara'nın farklı ilçe ve semtlerinden katılım sağlayan adayların ulaşım yükünü hafifletmek için ise Ulus Genç Akademi'den ücretsiz servis imkânı sağlanıyor.

Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu İdarecisi Baki Çiftçi, eğitimlerin haftanın dört günü ikişer grup halinde yapıldığını aktararak, "Bu gruplarda 25'er öğrenci olmak üzere yaklaşık 150 öğrenci yararlanmaktadır. Bu öğrenciler Ankara'nın değişik bölge ve ilçelerinden servisler aracılığıyla buraya gelmektedir. Gazeteci Ali Öcal Spor Salonu'nda ilk defa katılım sağlanarak başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Başvuru ve Katılım Şartlarında Neler Öne Çıkıyor?

Polislik ve askerlik sınavı hazırlık sürecinde yer alan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, kontenjan yapısı ve grup planlaması adayların düzenli katılımı üzerine şekilleniyor. Eğitim gruplarının belirli kontenjan dahilinde oluşturulması, her bir aday ile antrenörlerin daha yakından çalışabilmesine olanak tanıyor. Başvuru takvimi, kontenjan durumu, gerekli belgeler ve servis saatleri gibi güncel katılım şartlarına ilişkin duyuruların ABB'nin resmi kanalları üzerinden takip edilmesi önem taşıyor.

Adayların antrenmanlara katılırken spor kıyafeti ve koşu ayakkabısı gibi temel ekipmanlarla hazır bulunması, parkur çalışmalarının verimi açısından kritik görülüyor. Düzenli devamlılık, hem fiziki kondisyonun kademeli artması hem de kontenjanların sağlıklı yönetilmesi bakımından sürecin temel unsurları arasında yer alıyor.

Polislik Parkur Hazırlığı ve Kursiyerlerin Deneyimleri

Polislik parkur hazırlığı ve askeri fiziki mülakatlara yönelik çalışmalar, yalnızca kondisyon kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda adayların sınav ortamına benzer bir ritim ve disiplin yakalamasını sağlıyor. Kursiyerlerden Derya Ulaş, daha önce ücretli kurslara gittiğini belirterek, "Birebir aynı geçiyor. Toplu bir şekilde çalışıyoruz. Gayet memnunum bu imkânı sağladıkları için teşekkür ederim. Önceden koşamıyordum sürekli duraklıyordum şimdi öyle değil seri bir şekilde koşabiliyorum" dedi.

Askerlik ve polislik hedefiyle kursa katılan Sıla Yahşi de sağlanan desteğin önemine dikkat çekerek, "Ankara Büyükşehir Belediyemizin bizlere ücretsiz olarak sunduğu parkur kursundayız. Bizler askerliğe ve polisliğe gönül vermiş Türk evlatları olarak bize bu yolda destek olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Burası bizim hedeflerimize giden en azimli olduğumuz alan. Burada bize ücretsiz bir şekilde parkur eğitimi veriliyor biz de bu hizmetten oldukça memnunuz" diye konuştu.

Sınav simülasyonunun derecelere katkısına değinen kursiyer Eren Berkutluer ise, "Belediye'nin bize sunduğu POMEM ve askeri mülakatları için parkur kursuna katılıyorum. Burada sınav alanını simüle ederek daha iyi dereceler ve daha başarılı puanlar almak için hocalarımız, arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ederim" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.