Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde milyonlarca çalışanın gözü yeni yılda geçerli olacak zam oranlarına çevrildi. Yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 28,4, yüzde 29,5, yüzde 30 ve yüzde 35 olmak üzere dört farklı zam senaryosu gündeme gelirken, tüm hesaplamalarda net asgari ücretin 36 bin TL sınırını aştığı görülüyor.

2026 yılının son haftalarına yaklaşılırken Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve işverenin en önemli gündem maddesi 2027 asgari ücret görüşmeleri oldu. Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, yıl sonu enflasyon öngörüleri ve piyasa beklentileri baz alınarak oluşturulan zam hesapları netleşmeye başladı. Yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesinde enflasyon verilerinin yanı sıra genel ekonomik görünüm, çalışanların geçim koşulları ve işçi-işveren kesimlerinin masaya getireceği talepler belirleyici rol oynayacak.

Masadaki 4 Zam Formülü ve 2027 Net Asgari Ücret Tablosu

Gündeme gelen değerlendirmelerde dört ayrı artış oranı öne çıkıyor. Bu oranlara göre ortaya çıkan net maaş projeksiyonları şu şekilde sıralanıyor:

Zam Senaryosu Öngörülen Artış Oranı 2027 Net Asgari Ücret Tahmini 1. Senaryo (Yıl Sonu Enflasyon Tahmini) %28,4 36.048 TL 2. Senaryo (Merkez Bankası Beklentisi) %29,5 36.357 TL 3. Senaryo (Piyasa Beklentisi) %30 36.498 TL (~36.500 TL) 4. Senaryo (Yüksek Artış İhtimali) %35 37.901 TL

Yüzde 28,4 ve Yüzde 29,5 Senaryolarında Maaş Ne Kadar Oluyor?

İlk iki hesaplama, enflasyon odaklı tahminlere dayanıyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi ve asgari ücrete de aynı oranda artış yapılması durumunda, 2027 yılı net asgari ücretinin 36 bin 48 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonuna yönelik yüzde 29,5'lik enflasyon beklentisi üzerinden yapılan ikinci hesaplamada ise mevcut ücrete 8 bin 282 TL artış yansıması gündeme geliyor. Bu formülün hayata geçmesi halinde net asgari ücret 36 bin 357 TL seviyesinde oluşuyor.

Yüzde 30 ve Yüzde 35 Zam İhtimalinde Rakamlar Nasıl Değişiyor?

Piyasa beklentilerinde sıkça dile getirilen yüzde 30'luk artış senaryosunda net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşıyor; bu tutar yuvarlandığında çalışanların eline geçecek net rakamın yaklaşık 36 bin 500 TL bandına oturacağı görülüyor.

Daha yüksek bir refah payı veya güçlü artış seçeneği olarak değerlendirilen yüzde 35 zam senaryosunda ise net asgari ücret 37 bin 901 TL düzeyine çıkarak 38 bin TL sınırına yaklaşıyor.

Gözler Aralık Ayındaki Komisyon Görüşmelerinde

Ortaya konan dört senaryonun tamamında ortak nokta, 2027 yılında net asgari ücretin 36 bin TL eşiğinin üzerine çıkacak olması. Ancak nihai rakam, aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu oturumlarının ardından kesinlik kazanacak. Komisyon takvimi ve tarafların ilk teklifleri, hem çalışanlar hem de iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.