Kamu çalışanlarının emeklilik haklarını belirleyen 3600 ek gösterge düzenlemesi, aylık ve ikramiye tutarlarında önemli artışlar sağlıyor. Düzenleme kapsamında 30 yıllık hizmet süresi bulunan bir memurun emekli maaşında 9 bin liranın üzerinde artış kaydediliyor.

Kamu görevlilerinin emeklilik döneminde elde edeceği aylık gelir ve toplu tazminat tutarlarının hesaplanmasında ek gösterge rakamları belirleyici bir rol üstleniyor. Derece ve unvanlara göre belirlenen bu katsayılar yükseldikçe, memurların Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden bağlanan emekli maaşları ile tek seferde ödenen ikramiye tutarları da doğrudan artış gösteriyor.

3600 Ek Gösterge Emekli Maaşı ve İkramiyeye Ne Kadar Yansır?

Hizmet süresi 30 yıl olan personelin ek göstergesinin 2800 seviyesinden 3600 seviyesine yükselmesi, emekli aylığında 9 bin 61 liralık net bir artış meydana getiriyor. Bu kapsamda hak edilen toplam emekli ikramiyesindeki parasal yükseliş ise 307 bin 225 lira seviyesine ulaşıyor.

Gösterge artışının 30 yıllık çalışma süresine sahip kamu personeline yansıyan somut mali tablosu şu verilerden oluşuyor:

Mali Kalem 2800 Ek Gösterge 3600 Ek Gösterge Net Fark Emekli Maaşı 40 bin 768 TL 49 bin 829 TL 9 bin 61 TL Emekli İkramiyesi 1 milyon 382 bin 388 TL 1 milyon 689 bin 613 TL 307 bin 225 TL

Ek Gösterge Düzenlemesinin Tarihsel Süreci

Kamuoyunda uzun süre tartışılan düzenleme ilk olarak 2018 yılındaki genel seçimler öncesinde gündeme taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mayıs 2018 tarihinde verilen ilk taahhüt, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra diğer idarecilerin de ek göstergelerinin 3600 düzeyine çıkarılmasını kapsıyordu.

Söz konusu vaadin ardından gerçekleşen 24 Haziran 2018 seçimlerini takiben yasal hazırlıklar yürütüldü ve ilk somut düzenleme 1 Temmuz 2022 tarihinde resmiyet kazanarak yürürlüğe girdi. Başlangıçta 4 ana meslek grubu için duyurulan çalışmanın zamanla tüm kamu çalışanlarını kapsayacağı belirtilse de halen bu düzenlemeden yararlanamayan personeller bulunuyor.