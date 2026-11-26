Sermaye Piyasası Kurulu, sert fiyat düşüşleri görülen Kuyaş Yatırım ve Savur GYO hisselerindeki işlemler nedeniyle yaptırım kararı aldı. Haftalık bültende yayımlanan kararla her iki hissede işlem yapan onlarca kişi hakkında idari ceza uygulandı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan son haftalık bültende, borsada işlem gören iki şirketin pay piyasalarında gerçekleşen sert fiyat hareketlerine yönelik idari yaptırım kararları açıklandı. Kurul incelemeleri sonucunda, olağandışı değer kayıplarının yaşandığı Kuyaş Yatırım AŞ ve Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hisselerindeki işlemlerle bağlantılı çok sayıda kişi hakkında ceza verildiği duyuruldu.

Kuyaş Yatırım Paylarındaki Düşüş ve SPK Kararı

Kuyaş Yatırım paylarında yaşanan sert değer kaybı sonrası Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yürütüldü. Son bir yıllık süreçte 94 lira seviyesine kadar yükselen KUYAS hisseleri, fon krizinin ardından onda bir fiyatına gerileyerek 9,77 lira seviyesine kadar indi.

Hisse senedinde yaşanan sert düşüş süreciyle ilgili olarak bültende ceza kesildiği bildirilen kişiler şunlardır:

Mehmet Selim Tunçbilek

Adem Karatepe

Ahmet Haluk Güner

Erdem Özkan

Ali Cesur

Yasemin Yılmaz

Mustafa Keskintürk

Tansu Sesli

Furkan Açar

Bilal Kastamonu

Tansel Kutlu Yılmaz

Necmettin Özarslan

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisselerinde Ceza Kararı

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinde gerçekleşen sert değer kayıpları da Sermaye Piyasası Kurulunun radarına girdi. İşlem fiyatı 22 liradan 2 liraya kadar gerileyen SVGYO hisselerindeki piyasa hareketleri sebebiyle bültende onlarca isim hakkında resmi yaptırım kararı ilan edildi.

Kurulun yayımladığı haftalık bültende SVGYO pay piyasasındaki işlemler sebebiyle yaptırım uygulanan isimler arasında Abdülkadir Özkan, Adem Karatepe, Ahmet Haluk Güner, Ali Cesur, Burak Poyraz, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Efe Koç, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdem Özkan, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Furkan Açar, Furkan Talay, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekci, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Oğlak, Kerem Alkin, Mehmet Selim Tunçbilek, Melis Sandalet, Mustafa Keşkintürk, Necmettin Özarslan, Nihat Kırmızı, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan, Rüstem Karakaya, Tansu Sesli, Tayfun Bayazıt ve Umut Koç yer aldı.

Hisselerdeki Değer Kaybı Tablosu

SPK incelemesine konu olan her iki hissede zirve ve taban fiyatlar şu şekilde kaydedildi:

Hisse Kodu Zirve Fiyat Güncel Fiyat KUYAS 94 TL 9,77 TL SVGYO 22 TL 2,00 TL

Sermaye Piyasası Kurulu, bülten aracılığıyla piyasalarda yatırımcıların haklarının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini ve piyasa bozucu eylemlere karşı gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.