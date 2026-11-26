Türkiye genelindeki çok sayıda belediye zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için personel alım duyurusu yayımladı. İkamet şartı aranmaksızın 657 sayılı kanun kapsamında yapılacak alımlarda başvurular ilgili belediyelerin takvimine göre kabul edilecek.

Yerel yönetimler bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı şehirlerdeki çok sayıda belediye zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete, Yerel Yönetimler sayfası ve kamu ilan platformu üzerinden yayımlanan duyurularda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek personeller için herhangi bir ikamet şartı aranmayacağı bildirildi.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Başvuru Koşulları

Belediyelerin zabıta ve itfaiye kadrolarına başvuracak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve ilgili kanunda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetinin olmaması gerekmektedir. Adayların ayrıca görevini devamlı yapmasına engel oluşturacak bir akıl hastalığının bulunmaması ve askerlik şartlarını sağlaması şart koşulmaktadır.

İtfaiye eri kadrosuna müracaat edecek adaylar için Belediye İtfaiye Yönetmeliği uyarınca özel fiziki ve yaş kriterleri uygulanmaktadır:

Erkek adaylarda en az 1.67 metre, kadın adaylarda ise en az 1.60 metre boy şartı aranmaktadır.

Adayların boyunun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan fazla fark bulunmamalıdır.

Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Adayların dar alan, kapalı mekan ve yükseklik gibi fobilerinin bulunmaması gerekmektedir.

Alım Yapan Belediyeler ve Başvuru Takvimi

Zabıta memuru ve itfaiye eri istihdamı gerçekleştirecek belediyelerin ilan ettiği başvuru takvimleri ile kontenjan bilgileri resmi duyurular doğrultusunda belirlendi. Adaylar başvurularını her belediyenin kendi resmi sayfası üzerinden temin edilecek formlar aracılığıyla şahsen veya belirlenen usulle teslim edecektir.

Belediye Adı Başvuru Tarihleri İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Kasım - 4 Aralık Eyyübiye Belediyesi 7 - 10 Aralık Eleşkirt Belediyesi 9 - 11 Aralık Gaziosmanpaşa Belediyesi 7 - 11 Aralık Karatay Belediyesi 14 - 18 Aralık Bozköy Belediyesi 21 - 23 Aralık Ula Belediyesi 21 - 23 Aralık

Duyurular kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi de teşkilat bünyesine 105 itfaiye eri alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Alımlara ilişkin başvuru formları ve kılavuz detayları kurumların resmi internet adreslerinde adayların erişimine sunulmaktadır.