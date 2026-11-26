MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifiyle 25 yaşını dolduran araçlar için ÖTV ve KDV muafiyeti talep edildi. Düzenleme kapsamında eski aracını hurdaya ayıran vatandaşların yerlilik oranı yüksek yeni modelleri vergisiz alabilmesi öngörülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan hurda araç teşviki kanun teklifi yeniden değerlendirmeye alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması halinde yeni araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi ile Katma Değer Vergisi muafiyeti uygulanması gerektiğini belirtti. Teklifin yasalaşması durumunda 2002 model ve öncesi araç sahipleri bu haktan yararlanabilecek.

Hurda Teşviki Kapsamında Vergisiz Araç Teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, meclise sundukları kanun teklifinin otomotiv sektöründeki daralmayı önleyeceğini ve yerli üretimi destekleyeceğini vurguladı. Düzenleme, 25 yaşını dolduran taşıtların geri dönüşüme verilerek yerlilik oranı yüksek modellerle yenilenmesini hedefliyor.

Özdemir yaptığı değerlendirmede, hurda muafiyetinin vatandaşlara ekonomik koşullarda araç yenileme imkânı sunacağını ve bu adımın iç pazardaki yerli araç talebini güçlendireceğini ifade etti. Meclise sunulan 2/2699 ve 2/2697 esas numaralı yasa teklifinin önümüzdeki süreçte görüşülmesi bekleniyor.

Muafiyet Kapsamına Giren Araçlar ve Vergisiz Fiyatları

Hazırlanan kanun teklifinde Türkiye'de üretilen veya yerlilik oranı yüksek olan modeller yer alıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda tercih edilebilecek başlıca otomobiller ve hesaplanan vergisiz liste fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Marka Model Vergisiz Fiyat Togg T10X 1.479.333 TL Togg T10F 1.512.667 TL Fiat Egea Sedan 714.238 TL Fiat Egea Cross 921.713 TL Renault Clio 871.429 TL Renault Megane Sedan 876.667 TL Renault Duster 888.095 TL Renault Boreal 1.101.389 TL Toyota Corolla 1.116.447 TL Toyota Corolla Hybrid 1.374.074 TL Toyota C-HR Hybrid 1.323.611 TL Hyundai i20 753.333 TL Hyundai Bayon 796.190 TL Ford Transit Courier 1.061.859 TL Ford Tourneo Courier 748.952 TL

Yasal Düzenleme Süreci ve Beklentiler

Teklifin yasalaşması halinde 2002 yılı ve öncesinde tescil edilmiş araç sahipleri vergiden muaf tutularak sıfır kilometre otomobil sahibi olabilecek. Mecliste bekleyen kanun teklifine ilişkin iktidar partisinin yapacağı değerlendirmenin ardından sürecin netlik kazanması öngörülüyor.