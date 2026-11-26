Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan hurda araç teşviki kanun teklifi yeniden değerlendirmeye alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması halinde yeni araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi ile Katma Değer Vergisi muafiyeti uygulanması gerektiğini belirtti. Teklifin yasalaşması durumunda 2002 model ve öncesi araç sahipleri bu haktan yararlanabilecek.
Hurda Teşviki Kapsamında Vergisiz Araç Teklifi
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, meclise sundukları kanun teklifinin otomotiv sektöründeki daralmayı önleyeceğini ve yerli üretimi destekleyeceğini vurguladı. Düzenleme, 25 yaşını dolduran taşıtların geri dönüşüme verilerek yerlilik oranı yüksek modellerle yenilenmesini hedefliyor.
Özdemir yaptığı değerlendirmede, hurda muafiyetinin vatandaşlara ekonomik koşullarda araç yenileme imkânı sunacağını ve bu adımın iç pazardaki yerli araç talebini güçlendireceğini ifade etti. Meclise sunulan 2/2699 ve 2/2697 esas numaralı yasa teklifinin önümüzdeki süreçte görüşülmesi bekleniyor.
Muafiyet Kapsamına Giren Araçlar ve Vergisiz Fiyatları
Hazırlanan kanun teklifinde Türkiye'de üretilen veya yerlilik oranı yüksek olan modeller yer alıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda tercih edilebilecek başlıca otomobiller ve hesaplanan vergisiz liste fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
|Marka
|Model
|Vergisiz Fiyat
|Togg
|T10X
|1.479.333 TL
|Togg
|T10F
|1.512.667 TL
|Fiat
|Egea Sedan
|714.238 TL
|Fiat
|Egea Cross
|921.713 TL
|Renault
|Clio
|871.429 TL
|Renault
|Megane Sedan
|876.667 TL
|Renault
|Duster
|888.095 TL
|Renault
|Boreal
|1.101.389 TL
|Toyota
|Corolla
|1.116.447 TL
|Toyota
|Corolla Hybrid
|1.374.074 TL
|Toyota
|C-HR Hybrid
|1.323.611 TL
|Hyundai
|i20
|753.333 TL
|Hyundai
|Bayon
|796.190 TL
|Ford
|Transit Courier
|1.061.859 TL
|Ford
|Tourneo Courier
|748.952 TL
Yasal Düzenleme Süreci ve Beklentiler
Teklifin yasalaşması halinde 2002 yılı ve öncesinde tescil edilmiş araç sahipleri vergiden muaf tutularak sıfır kilometre otomobil sahibi olabilecek. Mecliste bekleyen kanun teklifine ilişkin iktidar partisinin yapacağı değerlendirmenin ardından sürecin netlik kazanması öngörülüyor.
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