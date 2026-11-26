Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık branşında istihdam edilmek üzere 200 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 7 Aralık tarihine kadar internet üzerinden kabul edilirken adaylarda en az lise mezuniyeti şartı aranıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sağlık branşında 200 uzman erbaş temin edeceğini ilan etti. İnternet üzerinden erişime açılan başvuru süreci, 7 Aralık tarihine kadar devam edecek olup adayların belirlenen genel ve özel nitelikleri eksiksiz karşılaması gerekiyor.

Jandarma Sağlık Personeli Alımı Başvuru Şartları

Jandarma sağlık branşına başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezuniyeti taşımaları ve 01 Ocak 1999 ile 01 Ocak 2007 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir.

Adayların sağlaması gereken temel şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az ortaöğretim yani lise mezunu olmakla birlikte, ilgili branş için lise, ön lisans ve lisans mezuniyetine sahip bulunmak,

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmak,

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamakla beraber, silahaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden en az 80 puan almış olmak,

Askerliğe elverişli değildir yönünde bir sağlık raporuna sahip olmamak,

Yetkili sağlık kuruluşlarından Uzman Erbaş Olur kararlı sağlık kurulu raporu temin edebilmek,

En az 167 santimetre, en fazla 210 santimetre boy aralığında yer almak ve resmi boy kilo standartlarına uygun bulunmak,

Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Daha önce askeri okullardan, emniyet teşkilatından ya da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki kurumlardan ilişiği kesilmemiş olmak.

Başvuru İşlemleri Nereden Yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı 200 sağlık personeli temini müracaatları sadece internet ortamında kabul edilecek olup adaylar işlemlerini resmi sistem üzerinden çevrim içi tamamlayacaktır.

Başvuru sürecinde adayların şahsen ya da posta yoluyla evrak teslim etmesine gerek duyulmamaktadır. Adayların resmi Personel Temin Sistemi üzerinden giriş yaparak istenen bilgileri eksiksiz doldurması ve onaylaması gerekmektedir. İlanda belirtilen 7 Aralık son başvuru tarihinden sonra yapılan hiçbir müracaat dikkate alınmayacaktır.