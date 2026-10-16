2027 asgari ücret zammı için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Mevcut net 28 bin 75 TL üzerinden yapılan değerlendirmelerde yüzde 25, yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 35 artış senaryoları öne çıkıyor. Aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde, yeni maaşın 35 bin TL ile 38 bin TL arasında değişebileceği hesaplanıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 asgari ücret görüşmeleri öncesinde zam senaryoları netleşmeye başladı. Türkiye'de 2026 yılında uygulanan net 28.075,50 TL asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni yılda çalışanların alabileceği maaş seviyelerini ortaya koyuyor.

Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak belirlenmesi, asgari ücret hesaplamalarında bu oranın da değerlendirilmesini sağladı. Zam oranında enflasyon beklentilerinin yanı sıra işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri ile olası refah payı etkili olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştirmesi beklenen toplantılarında 2027 yılı için uygulanacak net ve brüt ücret belirlenecek.

2027 Asgari Ücret Zam Oranlarına Göre Maaş Tablosu

Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda dört farklı artış senaryosu öne çıkıyor.

Olası zam oranlarına göre net maaş tutarları şöyle:

Zam oranı 2027 tahmini net asgari ücret %25 35.094,38 TL %28,4 36.048,94 TL %30 36.498,15 TL %35 37.901,93 TL

Yüzde 25 artışta net ücret 35 bin TL'yi aşarken yüzde 35 zam senaryosunda çalışanların aylık kazancı yaklaşık 37 bin 902 TL'ye ulaşıyor.

Asgari Ücrette Brüt Maaş ve İşveren Maliyeti

Zam oranlarına göre brüt ücret ve işveren maliyetinde de değişiklik yaşanacak.

Yüzde 25 artış senaryosunda brüt asgari ücret 41.287,50 TL, indirimli hesaplamaya göre işveren maliyeti ise 51.093,29 TL olarak hesaplanıyor.

Yüzde 28,4 artışta brüt ücret 42.410,52 TL'ye, işveren maliyeti ise 52.483,02 TL'ye çıkıyor.

2027 Asgari Ücret Zammıyla Değişecek Ödemeler

Yeni asgari ücretin belirlenmesi, çalışanların maaşlarının yanı sıra sosyal güvenlik ve çalışma hayatındaki birçok ödeme kalemini etkileyecek.

Değişmesi beklenen başlıca kalemler şöyle:

İşsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları

Rapor parası ve doğum izni ödemeleri

Stajyer ücretleri

SGK ve isteğe bağlı sigorta primleri

Genel Sağlık Sigortası primleri

Askerlik ve doğum borçlanması tutarları

Kıdem tazminatının asgari ücretle bağlantılı hesaplamaları

Sosyal yardımlarda kullanılan gelir ölçütleri

2027 Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Yeni asgari ücretin, aralık ayında yapılması beklenen komisyon toplantılarının ardından açıklanması öngörülüyor.

Görüşmelerde işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ekonomik göstergeleri ve ücret taleplerini değerlendirecek. Belirlenecek yeni ücretin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması bekleniyor.