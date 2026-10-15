Yapı Kredi, Ekim 2026 döneminde Mastercard logolu kart sahiplerine yönelik 2.500 TL Worldpuan kampanyası başlattı. Bankada en az 1 milyon TL varlığı bulunan ve yurt dışında 60 bin TL'lik alışveriş yapan müşteriler kampanyadan yararlanabilecek. World Mobil üzerinden katılım gerektiren fırsat için son tarih 31 Ekim olarak açıklandı.

Yapı Kredi, ekim ayına özel düzenlediği yeni kampanyayla belirli koşulları karşılayan müşterilerine 2.500 TL değerinde Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya, Mastercard logolu bireysel kredi kartı ve TL kart kullanan müşterileri kapsıyor.

Bankanın açıkladığı koşullara göre kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin Yapı Kredi'deki toplam varlıklarının en az 1 milyon TL olması gerekiyor. Ayrıca yurt dışındaki fiziki mağazalarda kampanya kapsamındaki kartlarla toplam 60 bin TL veya üzerinde alışveriş yapılması şartı aranıyor.

Kampanya kapsamında kazanılan puanların kasım ayının ilk günlerinde kartlara yüklenmesi planlanıyor.

Yapı Kredi 2.500 TL Worldpuan Kampanyası Şartları

Yapı Kredi'nin 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek kampanyasında aranan koşullar şöyle:

Yapı Kredi'de en az 1.000.000 TL toplam varlık bulunması.

Mastercard logolu bireysel kredi kartı veya TL kart kullanılması.

Yurt dışındaki fiziki mağazalarda toplam 60.000 TL ve üzeri alışveriş yapılması.

World Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlanması.

Kampanya kapsamında müşteri başına en fazla 2.500 TL Worldpuan kazanılması.

Peşin ve taksitli alışverişler, belirlenen koşulları karşılamaları halinde kampanya kapsamında değerlendiriliyor.

Hangi Alışverişler Kampanyaya Dahil Değil?

Yapı Kredi'nin açıkladığı kampanya koşullarına göre bazı harcamalar Worldpuan hesaplamasına dahil edilmiyor.

İnternet alışverişleri, mail order işlemleri, yurt dışındaki duty free mağazalarından yapılan harcamalar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki alışverişler kapsam dışında tutuluyor.

Ayrıca yurt dışındaki şirketlerin Türkiye'deki anlaşmalı POS cihazları üzerinden gerçekleştirdiği işlemler ile kripto para ve kripto para borsası harcamaları da kampanyaya dahil edilmiyor.

2.500 TL Worldpuan Ne Zaman Yüklenecek?

Kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kazandığı Worldpuanların 2 Kasım 2026 tarihine kadar kart hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

Puan yüklemesi için müşterinin en az bir adet kullanıma açık bireysel kredi kartının bulunması gerekiyor.

Worldpuan Son Kullanım Tarihi Açıklandı

Kampanya kapsamında kazanılan puanlar 3 Aralık 2026 tarihine kadar kullanılabilecek.

Bu tarihe kadar harcanmayan Worldpuanlar, 4 Aralık 2026 tarihinde hesaplardan geri alınacak.

Yapı Kredi'nin ekim ayı kampanyası, yurt dışında alışveriş yapan ve belirlenen varlık koşulunu karşılayan Mastercard kullanıcılarına 2.500 TL'ye kadar ek puan kazanma imkânı sunuyor.