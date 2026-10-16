Cep telefonu satın almayı planlayan tüketicileri ilgilendiren taksit düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığının yeni düzenlemesine göre 40 bin TL ve altındaki sıfır telefonlarda 12 aya kadar taksit imkânı sağlanırken daha yüksek fiyatlı modellerde süre 3 ayla sınırlandırıldı. Yenilenmiş cep telefonlarında ise fiyat sınırı olmadan 12 ay taksit uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı, perakende satışlarda uygulanan taksit sürelerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen düzenlemeyle cep telefonu satışlarında geçerli olacak fiyat sınırları ve taksit süreleri yeniden belirlendi.

Yeni uygulama, özellikle sıfır ve yenilenmiş cep telefonu satın almak isteyen tüketicileri ilgilendiriyor. Düzenlemeyle birlikte telefonun satış fiyatına göre uygulanabilecek azami taksit süresi farklılaşıyor.

Bakanlığın yaptığı değişiklikte, taksitli satış kurallarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarıyla uyumlu hale getirilmesi de amaçlanıyor.

Cep Telefonlarında Yeni Taksit Sınırı Kaç Ay Oldu?

Yeni düzenlemeye göre cep telefonu satışlarında fiyat ve ürün durumuna bağlı olarak farklı taksit süreleri uygulanacak.

Güncellenen taksit sınırları şu şekilde:

Cep telefonu türü Satış fiyatı Azami taksit Sıfır cep telefonu 40.000 TL ve altı 12 ay Sıfır cep telefonu 40.000 TL üzeri 3 ay Yenilenmiş cep telefonu Fiyat sınırı yok 12 ay

Böylece 40 bin TL'ye kadar olan sıfır telefonlarda daha uzun vadeli ödeme imkânı sağlanırken bu tutarı aşan cihazlarda üç aylık sınır uygulanacak.

Yenilenmiş Telefonlarda 12 Ay Taksit İmkânı

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri yenilenmiş cep telefonlarına yönelik oldu.

Yeni kurallara göre yenilenmiş telefon satışlarında herhangi bir fiyat üst sınırı uygulanmadan 12 aya kadar taksit yapılabilecek.

Bu değişiklikle yenilenmiş cihaz satın almak isteyen tüketicilere daha uzun vadeli ödeme seçeneği sunulması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığının Taksit Yetkisi Genişletildi

Yönetmelik değişikliğiyle Ticaret Bakanlığının taksitli satışlara ilişkin yetkileri de yeniden düzenlendi.

Bakanlık, konut satışları dışında kalan mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirleyebilecek ve gerektiğinde ek sınırlamalar getirebilecek.

Kredi kartı, alışveriş kredisi ve diğer finansman yöntemlerinde uygulanacak koşullar ise ilgili mevzuat ve yetkili kurumların kararları doğrultusunda şekillenecek.

Diğer Ürünlerin Taksit Süreleri Değişmedi

Yeni düzenlemede cep telefonları dışındaki ürün gruplarının mevcut taksit sınırları korundu.

Elektronik eşya, tablet, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları ile taşıt ve kuyum satışlarına ilişkin mevcut sürelerde değişikliğe gidilmedi.

Ticaret Bakanlığı, BDDK tarafından alınacak yeni kararlarla birlikte perakende satışlara yönelik taksit uygulamalarında gerekli uyum çalışmalarını sürdürecek.