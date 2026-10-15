EYT düzenlemesi dışında kalan milyonlarca çalışan için kademeli emeklilik yeniden gündeme geldi. 2000-2010 yılları arasında sigorta girişi bulunanları ilgilendiren önerilerde kadınlar için 44, erkekler için 46 yaştan başlayan emeklilik seçenekleri öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre değişen yaş koşulları ve yeni emeklilik tablosu merak ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan sigortalılar, kademeli emeklilik konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrasında çalışma hayatına başlayan vatandaşlar, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşının yeniden belirlenmesini talep ediyor.

Çalışanların ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gündeme getirdiği kademeli emeklilik önerileri, kadın ve erkek sigortalılar için farklı yaş aralıkları içeriyor. Önerilen modelde emeklilik koşullarının işe giriş yılına göre aşamalı olarak düzenlenmesi öngörülüyor.

2000-2010 Kademeli Emeklilik Yaş Tablosu

Çalışanların gündeme taşıdığı önerilerde sigorta başlangıç tarihine göre farklı emeklilik yaşları üzerinde duruluyor. Daha önce kamuoyuyla paylaşılan modelde yaş aralıkları şöyle sıralanıyor:

Sigorta başlangıcı Kadınlarda önerilen yaş Erkeklerde önerilen yaş 2000-2005 44-48 46-50 2006-2010 48-52 50-54 2011 ve sonrası 58 60

2000-2008 Sigorta Girişlileri İçin Prim Günleri

Emeklilikte Adalet Derneğinin (EMADDER) gündeme getirdiği bir başka modelde ise yaş şartıyla birlikte prim günlerinin de sigorta başlangıç yılına göre kademeli artırılması talep ediliyor.

Önerilen sistemde 2000 yılı girişlileri için 6400 prim günü, 2004 yılı girişlileri için 6700 prim günü, 2008 yılı girişlileri için ise 7000 prim günü öngörülüyor. Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaştan başlayan modelde her yıl yaş ve prim koşullarının artırılması hedefleniyor.

Kademeli Emeklilikte Meclis Süreci Devam Ediyor

Kademeli emeklilik talepleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifleri ve soru önergeleriyle gündemdeki yerini koruyor.

2026 yılında da 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanların emeklilik koşullarına ilişkin çeşitli girişimlerde bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yöneltilen soru önergelerinde yaş ve prim şartlarının yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Kademeli Emeklilik Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Kademeli emeklilik için yeni bir başvuru takvimi açıklanmış değil. Mevcut durumda sigortalıların emeklilik işlemleri yürürlükteki SGK yaş ve prim koşullarına göre gerçekleştiriliyor.

Önümüzdeki dönemde TBMM'deki tekliflerin değerlendirilmesi ve çalışan temsilcilerinin girişimleri, 2000 sonrası sigorta başlangıcı bulunan vatandaşların kademeli emeklilik gündeminde belirleyici olacak.