Volvo’nun Ekim 2026 fiyatları ve kampanyaları belli oldu. EX40 ile yenilenen XC60 modellerinde özel başlangıç fiyatları öne çıkarken XC90’da 250 bin TL’ye varan takas desteği sunuldu. Kampanyaların bitiş tarihi 31 Ekim olarak açıklandı. Ancak ilan edilen fiyatlar bazı masrafları kapsamıyor. İşte model tablosu, satın alma koşulları ve kredi konusunda açıklanan bilgilerin ayrıntıları.

Volvo’nun Ekim 2026 satış programında elektrikli EX40, yenilenen XC60 ve XC90 için farklı satın alma avantajları yer aldı. Marka, EX40 ile XC60’ın iki motor seçeneğinde kampanyalı başlangıç fiyatları açıkladı. XC90’da ise mevcut aracını takasa verecek müşteriler için 250 bin TL’ye kadar destek duyurdu. Resmî kampanya sayfasında bu fırsatların bitiş tarihi 31 Ekim 2026 olarak belirtildi.

Fiyatları karşılaştırırken modelin yanında motor ve donanım seçeneğine de dikkat etmek gerekiyor. Genel fiyat tablosundaki bir rakam ile kampanyada açıklanan başlangıç bedeli, aynı versiyonu temsil etmeyebilir. Bu nedenle iki tutarı doğrudan birbirinden çıkararak bütün araçlar için geçerli bir indirim hesaplamak doğru sonuç vermeyebilir.

Volvo Ekim 2026 model fiyatları

Paylaşılan Ekim fiyat tablosunda modeller için yer alan tutarlar şöyle:

Model Paylaşılan liste fiyatı EX30 2.472.390 TL EX30 Cross Country 3.950.016 TL EX40 4.453.361 TL EC40 4.552.406 TL V60 6.115.694 TL XC60 7.489.130 TL XC90 11.605.550 TL ES90 7.027.440 TL

Bu tutarlar, kullanıcı tarafından paylaşılan Webtekno haberindeki genel model tablosunu yansıtıyor. Donanım, motor ve opsiyon ayrıntısı bulunmayan bu tabloyu bütün versiyonların ortak fiyatı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Satın alma teklifinde aracın tam versiyonu ayrıca belirtilmeli.

EX40 kampanyalı fiyatı ne kadar?

Tamamen elektrikli Volvo EX40 için 3.705.834 TL’den başlayan kampanyalı fiyat açıklandı. Marka, kampanyanın yalnızca tamamen elektrikli EX40 modellerini kapsadığını belirtti. Bu başlangıç fiyatına MTV, plaka masrafları, noter harcı ve trafik sigortası dâhil değil.

Dolayısıyla ilan edilen bedel ile aracın trafiğe çıkışı için ödenecek toplam tutar aynı olmayabilir. Teklif alırken ek masrafların ayrı satırlarda gösterilmesi, bütçeyi netleştirir. Seçilen renk, aksesuar veya farklı donanım için ek ücret çıkıp çıkmadığı da sipariş öncesinde öğrenilmeli.

Yenilenen XC60’ta iki ayrı başlangıç fiyatı

Volvo, yenilenen XC60 için Mild Hybrid ve Plug-in Hybrid seçeneklerini ayrı kampanyalarla sundu. XC60 Mild Hybrid 6.311.151 TL’den, XC60 Plug-in Hybrid ise 7.149.476 TL’den başlayan fiyatlarla duyuruldu.

Kampanyaya konu model Başlangıç fiyatı Açıklanan son tarih EX40 tamamen elektrikli 3.705.834 TL 31 Ekim 2026 Yenilenen XC60 Mild Hybrid 6.311.151 TL 31 Ekim 2026 Yenilenen XC60 Plug-in Hybrid 7.149.476 TL 31 Ekim 2026

Marka, XC60’ın iki kampanyasında da MTV, plaka, noter harcı ve trafik sigortasını başlangıç bedelinin dışında tuttu.

İki motor seçeneğinin fiyatını karşılaştırırken yalnızca başlangıç tutarına odaklanmak yeterli olmaz. Teklif verilen araçların donanımları eşleşmeli. Kullanıcının günlük sürüş mesafesi ve şarj erişimi gibi ihtiyaçları da tercih aşamasında ayrıca değerlendirilmeli. Böylece fiyat karşılaştırması, gerçekten satın alınacak iki araç arasında yapılabilir.

XC90’da 250 bin TL’ye kadar takas desteği

XC90 Mild Hybrid ve XC90 Plug-in Hybrid modelleri için açıklanan kampanya, 250 bin TL’ye kadar takas desteği içeriyor. Buradaki “kadar” ifadesi, bütün müşterilerin aynı tutarı alacağı anlamına gelmiyor. Kişiye özel koşullar için yetkili satıcıdan teklif alınması gerekiyor.

Takaslı işlemde mevcut araca verilen değer ile kampanya desteği ayrı ayrı görülmeli. Örneğin teklifin yalnızca toplam takas bedelini göstermesi, desteğin ne kadar olduğunu anlamayı zorlaştırabilir. Karşılaştırmanın esasını yeni araç için ödenecek nihai fark tutarı oluşturur. Mevcut aracın değerlendirme bedeli de bu hesabın önemli bir parçasıdır.

Volvo Ekim kampanyalarında kredi fırsatı açıklandı mı?

İncelenen resmî kampanya sayfasında bu modeller için kredi tutarı, faiz oranı, vade ve aylık taksit içeren ayrıntılı bir finansman tablosu bulunmuyor. Bu nedenle kampanyaları “sıfır faizli kredi” veya belirli vadede finansman fırsatı şeklinde sunmak için yeterli bilgi yok.

Yetkili satıcı finansman teklifi verirse peşinat, toplam geri ödeme ve varsa ek ücretler birlikte karşılaştırılmalı. Düşük aylık taksit, tek başına daha düşük toplam maliyet anlamına gelmez. Peşin alım fiyatıyla kredili alımın toplamı aynı araç ve donanım üzerinden hesaplanmalı.