Ford Kuga, Focus ve Tourneo Courier için paylaşılan ÖTV indirimli fiyatlar dikkat çekti. Ancak otomatik hesaplanan tutarlar, araçların engelli istisnasıyla satın alınabileceğini tek başına göstermiyor. 2026 yılında fiyat sınırının yanında yerli katkı şartı da geçerli. İşte paylaşılan fiyatların karşılaştırması, listedeki teknik tutarsızlıklar ve satın alma öncesinde mutlaka doğrulanması gereken önemli uygunluk ayrıntıları.

Ford modelleri için internette yayımlanan “ÖTV indirimli engelli araç fiyatları”, sıfır otomobil almak isteyenlerin karşısına farklı tutarlarla çıkıyor. Paylaşılan listede Kuga, Focus Sedan, Focus Hatchback, Focus Station Wagon ve Tourneo Courier seçenekleri bulunuyor. Ancak metnin kendi açıklamasına göre indirimli tutarlar otomatik hesaplamadan oluşuyor. Bu rakamlar, Ford’un doğrulanmış ÖTV istisnalı satış teklifi veya araçların istisnaya uygunluk belgesi niteliği taşımıyor.

Haberin en önemli ayrıntısı da burada: Bir aracın fiyatından belirli bir oran düşmek, o aracı engelli istisnası kapsamına sokmuyor. Araç için aranan koşullarla başvuru sahibinin şartları birlikte sağlanmalı.

2026’da fiyat sınırı ve yerli katkı şartı ne?

Gelir İdaresi Başkanlığının açıklamasına göre ilgili kapsamdaki binek araçlarda 2026 yılı vergiler dâhil üst sınırı 2.873.900 TL. İstisna kapsamında alınacak taşıt için ayrıca en az yüzde 40 yerli katkı oranı şartı bulunuyor. Dolayısıyla fiyatın sınırın altında kalması, tek başına yeterli değil.

Fiyat sınırı değerlendirilirken otomatik hesaplanan düşük tutara değil, ÖTV ve diğer vergiler dâhil bedel esasına dikkat etmek gerekiyor. Vergili bedeli sınırı aşan bir otomobili, hesaplanan “ÖTV’siz fiyatı” düşük diye uygun kabul etmek mümkün değil.

Ford Kuga için paylaşılan fiyatlar

Aşağıdaki tablo, gönderilen metindeki rakamları karşılaştırma amacıyla gösteriyor. “Otomatik hesap” sütunu doğrulanmış istisnalı satış fiyatı değildir.

Kuga versiyonu Paylaşılan satış fiyatı Kaynağın otomatik hesabı Titanium ST 1.5 EcoBoost 186 PS 2.675.006 TL 1.605.004 TL Titanium 1.5 EcoBoost 182 PS 2.751.656 TL 1.650.994 TL ST-Line 1.5 EcoBoost 182 PS 3.119.288 TL 1.871.573 TL ST-Line X 1.5 EcoBoost 186 PS 3.275.606 TL 1.965.364 TL

Paylaşılan satış bedelleri üzerinden ST-Line ve ST-Line X, 2026 binek araç fiyat sınırını aşıyor. Diğer iki satırın sınırın altında görünmesi ise yerli katkı şartını veya istisnaya uygunluğu kanıtlamıyor.

Listede teknik çelişkiler de var. İlk Kuga satırının başlığı benzinli EcoBoost motoru tanımlarken yakıt alanı “dizel” diyor. ST-Line X satırında ise başlıkta 186 PS yazmasına rağmen güç alanında “0 HP” bulunuyor. Bu hatalar nedeniyle motor, donanım ve model yılı bilgileri ayrıca doğrulanmalı.

Focus Sedan ve Hatchback için hangi tutarlar paylaşıldı?

Model ve versiyon Paylaşılan satış fiyatı Kaynağın otomatik hesabı Focus Sedan Titanium Stil 1.5 EcoBlue 2.126.513 TL 1.275.908 TL Focus Sedan Titanium X 1.5 EcoBlue 2.273.119 TL 1.363.871 TL Focus Hatchback Active X 1.0 mHEV 2.356.856 TL 1.414.114 TL Focus Hatchback Active Stil 1.0 mHEV 2.372.081 TL 1.423.249 TL

Focus Hatchback Active Stil satırında da başlık ile teknik alanlar örtüşmüyor. Başlık 155 PS motoru belirtirken açıklamada 125 HP ve “0 cc” bilgisi bulunuyor. Bu verilerle kesin teknik karşılaştırma veya istisnalı fiyat hesabı yapılamaz.

Focus Station Wagon tablosu

Versiyon Paylaşılan satış fiyatı Kaynağın otomatik hesabı Titanium X 1.5 EcoBlue 2.316.563 TL 1.389.938 TL Active X 1.5 EcoBlue 2.317.744 TL 1.390.646 TL Active X 1.0 mHEV 2.386.125 TL 1.431.675 TL Active Stil 1.5 EcoBlue 2.403.450 TL 1.442.070 TL

Bu satırlardaki rakamlar da gönderilen kaynağın hesaplarını yansıtıyor. Focus’un bu versiyonlarının engelli istisnasına uygunluğu, yalnızca bu tablodan çıkarılamaz.

Tourneo Courier’de üretim bilgisine dikkat

Paylaşılan Tourneo Courier listesinde otomatik hesaplar 789.626 TL ile 1.118.644 TL arasında değişiyor. Ancak Ford Otosan’ın kurumsal açıklaması, güncel Transit Courier ve Tourneo Courier modellerinin içten yanmalı ve elektrikli versiyonlarının Romanya’daki Craiova fabrikasında üretildiğini belirtiyor. Ford Otosan markası veya mühendisliği, tek başına Türkiye’de aranan yerli katkı koşulunun sağlandığını göstermiyor.

Tourneo Courier versiyonu Paylaşılan satış fiyatı Kaynağın otomatik hesabı Trend 1.0 EcoBoost manuel 1.316.044 TL 789.626 TL Deluxe 1.0 EcoBoost manuel 1.419.994 TL 851.996 TL Trend 1.5 EcoBlue manuel 1.505.306 TL 903.184 TL Deluxe 1.0 EcoBoost otomatik 1.545.863 TL 927.518 TL Titanium 1.0 EcoBoost manuel 1.554.525 TL 932.715 TL Deluxe 1.5 EcoBlue manuel 1.622.513 TL 973.508 TL Titanium 1.0 EcoBoost otomatik 1.710.188 TL 1.026.113 TL Titanium 1.5 EcoBlue manuel 1.779.225 TL 1.067.535 TL Active 1.0 EcoBoost otomatik 1.791.169 TL 1.074.701 TL Active 1.5 EcoBlue manuel 1.864.406 TL 1.118.644 TL

ÖTV istisnası, sabit yüzde 40 indirim değildir

Gönderilen listedeki tutarlar, satış fiyatlarının yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle hesap, genel olarak yüzde 40 indirim mantığı izliyor. Oysa engelli taşıt istisnası, bütün araçların etiket fiyatına uygulanan sabit yüzde 40 indirim değildir. Doğru hesap için aracın vergi matrahı, geçerli ÖTV oranı ve diğer kalemler bilinmeli.

Ayrıca yüzde 40 yerli katkı şartıyla yüzde 40 fiyat indirimi birbirinden tamamen farklı kavramlardır. Yerli katkı, aracın istisna kapsamına uygunluğu açısından aranan koşullardan biridir.

Satın almadan önce ne doğrulanmalı?

Başvuru sahibi, yetkili satıcıdan aracın tam versiyonunu, vergiler dâhil bedelini, belgeli yerli katkı oranını ve istisna kapsamında işlem yapılıp yapılamayacağını öğrenmeli. Sağlık raporu ve gerekiyorsa sürücü belgesi ile tertibat şartları da kişinin durumuna göre değerlendirilmeli. Resmî açıklamalar, farklı engellilik durumları için ayrı koşullar öngörüyor.

Bu nedenle gönderilen Kuga, Focus ve Courier rakamlarını “kesinleşmiş 2026 engelli araç satış fiyatları” başlığıyla yayımlamak doğru olmaz. Mevcut tablo, uygunluğu doğrulanmamış otomatik hesaplardan oluşuyor.