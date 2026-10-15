Ford modelleri için internette yayımlanan “ÖTV indirimli engelli araç fiyatları”, sıfır otomobil almak isteyenlerin karşısına farklı tutarlarla çıkıyor. Paylaşılan listede Kuga, Focus Sedan, Focus Hatchback, Focus Station Wagon ve Tourneo Courier seçenekleri bulunuyor. Ancak metnin kendi açıklamasına göre indirimli tutarlar otomatik hesaplamadan oluşuyor. Bu rakamlar, Ford’un doğrulanmış ÖTV istisnalı satış teklifi veya araçların istisnaya uygunluk belgesi niteliği taşımıyor.

Haberin en önemli ayrıntısı da burada: Bir aracın fiyatından belirli bir oran düşmek, o aracı engelli istisnası kapsamına sokmuyor. Araç için aranan koşullarla başvuru sahibinin şartları birlikte sağlanmalı.

2026’da fiyat sınırı ve yerli katkı şartı ne?

Gelir İdaresi Başkanlığının açıklamasına göre ilgili kapsamdaki binek araçlarda 2026 yılı vergiler dâhil üst sınırı 2.873.900 TL. İstisna kapsamında alınacak taşıt için ayrıca en az yüzde 40 yerli katkı oranı şartı bulunuyor. Dolayısıyla fiyatın sınırın altında kalması, tek başına yeterli değil.

Fiyat sınırı değerlendirilirken otomatik hesaplanan düşük tutara değil, ÖTV ve diğer vergiler dâhil bedel esasına dikkat etmek gerekiyor. Vergili bedeli sınırı aşan bir otomobili, hesaplanan “ÖTV’siz fiyatı” düşük diye uygun kabul etmek mümkün değil.

Ford Kuga için paylaşılan fiyatlar

Aşağıdaki tablo, gönderilen metindeki rakamları karşılaştırma amacıyla gösteriyor. “Otomatik hesap” sütunu doğrulanmış istisnalı satış fiyatı değildir.

Kuga versiyonuPaylaşılan satış fiyatıKaynağın otomatik hesabı
Titanium ST 1.5 EcoBoost 186 PS2.675.006 TL1.605.004 TL
Titanium 1.5 EcoBoost 182 PS2.751.656 TL1.650.994 TL
ST-Line 1.5 EcoBoost 182 PS3.119.288 TL1.871.573 TL
ST-Line X 1.5 EcoBoost 186 PS3.275.606 TL1.965.364 TL

Paylaşılan satış bedelleri üzerinden ST-Line ve ST-Line X, 2026 binek araç fiyat sınırını aşıyor. Diğer iki satırın sınırın altında görünmesi ise yerli katkı şartını veya istisnaya uygunluğu kanıtlamıyor.

Listede teknik çelişkiler de var. İlk Kuga satırının başlığı benzinli EcoBoost motoru tanımlarken yakıt alanı “dizel” diyor. ST-Line X satırında ise başlıkta 186 PS yazmasına rağmen güç alanında “0 HP” bulunuyor. Bu hatalar nedeniyle motor, donanım ve model yılı bilgileri ayrıca doğrulanmalı.

Focus Sedan ve Hatchback için hangi tutarlar paylaşıldı?

Model ve versiyonPaylaşılan satış fiyatıKaynağın otomatik hesabı
Focus Sedan Titanium Stil 1.5 EcoBlue2.126.513 TL1.275.908 TL
Focus Sedan Titanium X 1.5 EcoBlue2.273.119 TL1.363.871 TL
Focus Hatchback Active X 1.0 mHEV2.356.856 TL1.414.114 TL
Focus Hatchback Active Stil 1.0 mHEV2.372.081 TL1.423.249 TL

Focus Hatchback Active Stil satırında da başlık ile teknik alanlar örtüşmüyor. Başlık 155 PS motoru belirtirken açıklamada 125 HP ve “0 cc” bilgisi bulunuyor. Bu verilerle kesin teknik karşılaştırma veya istisnalı fiyat hesabı yapılamaz.

Focus Station Wagon tablosu

VersiyonPaylaşılan satış fiyatıKaynağın otomatik hesabı
Titanium X 1.5 EcoBlue2.316.563 TL1.389.938 TL
Active X 1.5 EcoBlue2.317.744 TL1.390.646 TL
Active X 1.0 mHEV2.386.125 TL1.431.675 TL
Active Stil 1.5 EcoBlue2.403.450 TL1.442.070 TL

Bu satırlardaki rakamlar da gönderilen kaynağın hesaplarını yansıtıyor. Focus’un bu versiyonlarının engelli istisnasına uygunluğu, yalnızca bu tablodan çıkarılamaz.

Tourneo Courier’de üretim bilgisine dikkat

Paylaşılan Tourneo Courier listesinde otomatik hesaplar 789.626 TL ile 1.118.644 TL arasında değişiyor. Ancak Ford Otosan’ın kurumsal açıklaması, güncel Transit Courier ve Tourneo Courier modellerinin içten yanmalı ve elektrikli versiyonlarının Romanya’daki Craiova fabrikasında üretildiğini belirtiyor. Ford Otosan markası veya mühendisliği, tek başına Türkiye’de aranan yerli katkı koşulunun sağlandığını göstermiyor.

Tourneo Courier versiyonuPaylaşılan satış fiyatıKaynağın otomatik hesabı
Trend 1.0 EcoBoost manuel1.316.044 TL789.626 TL
Deluxe 1.0 EcoBoost manuel1.419.994 TL851.996 TL
Trend 1.5 EcoBlue manuel1.505.306 TL903.184 TL
Deluxe 1.0 EcoBoost otomatik1.545.863 TL927.518 TL
Titanium 1.0 EcoBoost manuel1.554.525 TL932.715 TL
Deluxe 1.5 EcoBlue manuel1.622.513 TL973.508 TL
Titanium 1.0 EcoBoost otomatik1.710.188 TL1.026.113 TL
Titanium 1.5 EcoBlue manuel1.779.225 TL1.067.535 TL
Active 1.0 EcoBoost otomatik1.791.169 TL1.074.701 TL
Active 1.5 EcoBlue manuel1.864.406 TL1.118.644 TL

ÖTV istisnası, sabit yüzde 40 indirim değildir

Gönderilen listedeki tutarlar, satış fiyatlarının yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle hesap, genel olarak yüzde 40 indirim mantığı izliyor. Oysa engelli taşıt istisnası, bütün araçların etiket fiyatına uygulanan sabit yüzde 40 indirim değildir. Doğru hesap için aracın vergi matrahı, geçerli ÖTV oranı ve diğer kalemler bilinmeli.

Ayrıca yüzde 40 yerli katkı şartıyla yüzde 40 fiyat indirimi birbirinden tamamen farklı kavramlardır. Yerli katkı, aracın istisna kapsamına uygunluğu açısından aranan koşullardan biridir.

Satın almadan önce ne doğrulanmalı?

Başvuru sahibi, yetkili satıcıdan aracın tam versiyonunu, vergiler dâhil bedelini, belgeli yerli katkı oranını ve istisna kapsamında işlem yapılıp yapılamayacağını öğrenmeli. Sağlık raporu ve gerekiyorsa sürücü belgesi ile tertibat şartları da kişinin durumuna göre değerlendirilmeli. Resmî açıklamalar, farklı engellilik durumları için ayrı koşullar öngörüyor.

Bu nedenle gönderilen Kuga, Focus ve Courier rakamlarını “kesinleşmiş 2026 engelli araç satış fiyatları” başlığıyla yayımlamak doğru olmaz. Mevcut tablo, uygunluğu doğrulanmamış otomatik hesaplardan oluşuyor.