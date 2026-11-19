Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammı için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde yüzde 30 artış ihtimalini değerlendirirken, ekonomi kulislerinde üç farklı oran daha konuşuluyor. Yeni maaşın hangi seviyeye ulaşabileceği, mevcut net ve brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamalarla ortaya konuldu.

Türkiye'de 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine kısa süre kala zam beklentileri yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde uzmanlar, enflasyon ve geçim koşulları üzerinden farklı hesaplamalar yapıyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni ücretin belirlenmesinde yalnızca enflasyon verilerinin değil, çalışanların geçim şartları ve istihdam üzerindeki etkilerin de dikkate alınacağını belirtti.

Karakaş, yüzde 30 zam ihtimalini değerlendirerek net asgari ücretin 36 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini ifade etti. Ancak henüz hükümet tarafından açıklanmış kesin bir zam oranı bulunmuyor.

İsa Karakaş'tan Yüzde 30 Asgari Ücret Hesabı

Karakaş'ın değerlendirmesinde 2026 yılında uygulanan net 28.075,50 TL ve brüt 33.030 TL esas alındı.

Detaylar şu şekilde:

Mevcut net asgari ücret: 28.075,50 TL.

Mevcut brüt asgari ücret: 33.030 TL.

Hesaplanan zam oranı: Yüzde 30.

Tahmini yeni net ücret: 36.498,15 TL.

Tahmini yeni brüt ücret: 42.939 TL.

Aylık net maaş artışı: 8.422,65 TL.

Hesaplama, mevcut kesinti ve vergi istisnası koşullarının korunacağı varsayımına dayanıyor.

2027 Asgari Ücret İçin Üç Farklı Senaryo

Ekonomi kulislerinde yüzde 30'luk tahminin dışında üç ayrı artış oranı daha değerlendiriliyor.

Yüzde 29,5 zam: 36.357,77 TL.

Yüzde 33,7 zam: 37.536,94 TL.

Yüzde 35 zam: 37.901,93 TL.

Bu senaryoların gerçekleşmesi halinde aylık net ücret artışı yaklaşık 8.282 TL ile 9.826 TL arasında değişecek.

Asgari Ücrette Enflasyon ve Geçim Koşulları

Yeni ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon beklentileri, işveren maliyetleri ve çalışanların satın alma gücü öne çıkıyor.

Ancak açıklanan enflasyon tahminleri, asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

2027 Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Komisyon görüşmelerinin aralık ayında başlaması ve yeni ücretin yıl bitmeden duyurulması bekleniyor.

Belirlenecek net ve brüt asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren Türkiye genelinde uygulanacak.