Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türünde 50 ile 59 arasında puan alan adaylar için başvuru imkanları netleşti. Düşük puan aralığındaki adaylar üniversiteler, belediyeler, Jandarma, GSB ve Milli Savunma Bakanlığı kadrolarına başvurabilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyine katılan yüz binlerce aday, elde ettikleri P94 puanı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yayımlayacağı personel alımı duyurularını yakından takip ediyor. Sınav sonucunda 50 ile 59 arasında puan alan adayların tercih seçenekleri üst puan gruplarına kıyasla daha sınırlı kalsa da çeşitli kamu kuruluşları taban puan sınırını 50 olarak belirleyerek lise mezunlarına istihdam imkanı tanıyor.

KPSS P94 Taban Puanıyla Başvuru Yapılabilen Kurumlar

Ortaöğretim KPSS P94 türünden 50 ve üzeri puan alan adaylar; üniversitelerin sözleşmeli personel kadrolarına, zabıta ve memur alımı yapan belediyelere, Jandarma Genel Komutanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına ve her sene düzenli alım gerçekleştiren Milli Savunma Bakanlığı ilanlarına başvuru yapabilmektedir.

Üniversiteler: Çok sayıda devlet üniversitesi, sözleşmeli destek personeli veya büro personeli alımlarında genellikle taban puan sınırını en az 50 olarak belirlemektedir.

Çok sayıda devlet üniversitesi, sözleşmeli destek personeli veya büro personeli alımlarında genellikle taban puan sınırını en az 50 olarak belirlemektedir. Belediyeler: Yerel yönetimler yayımladıkları memur, koruma güvenlik görevlisi ve zabıta alımı ilanlarında taban puan barajını 50 veya 55 seviyesinde tutabilmektedir.

Yerel yönetimler yayımladıkları memur, koruma güvenlik görevlisi ve zabıta alımı ilanlarında taban puan barajını 50 veya 55 seviyesinde tutabilmektedir. Askeri ve Güvenlik Alımları: Jandarma Genel Komutanlığı ile her yıl sonuna doğru yaklaşık 1000 memur istihdam eden Milli Savunma Bakanlığı, başvurularda en az 50 KPSS şartı aramaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı ile her yıl sonuna doğru yaklaşık 1000 memur istihdam eden Milli Savunma Bakanlığı, başvurularda en az 50 KPSS şartı aramaktadır. Bakanlıklar ve Başkanlıklar: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki belirli pozisyonlara 50 ile 55 taban puan şartıyla personel alınmaktadır.

Merkezi Tercihler ve Başvuru Takip Kanalları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen merkezi yerleştirme işlemlerinde adaylar için herhangi bir taban puan barajı uygulanmamaktadır. Ortaöğretim KPSS sonucunda sistemde geçerli bir puanı bulunan her aday, ilan edilen nitelik kodlarını karşıladığı takdirde merkezi tercih listesine ilgili kadroları ekleme hakkına sahiptir.

Kamu kurumlarının yayımladığı güncel personel alım ilanları Resmi Gazete, Kamu Personel Alım İlanları sayfası, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu ve İŞKUR internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Başvuru yapacak adayların, kadrolar için belirlenen özel şartları ilgili kurumların resmi duyurularından kontrol etmesi gerekmektedir.