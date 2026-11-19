SGK uzmanları Özgür Erdursun ve Emin Yılmaz, emekli maaşları ile asgari ücrete yapılması beklenen artışlara dair hesaplamalarını paylaştı. Değerlendirmelerde en düşük emekli aylığının 30 bin liraya, yeni asgari ücretin ise 35 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor.

SGK uzmanları Özgür Erdursun ile Emin Yılmaz, katıldıkları televizyon programında 1 Ocak 2027 tarihinden sonra uygulanması beklenen emekli maaşları ve asgari ücret artış oranlarına yönelik projeksiyonlarını açıkladı. İki uzmanın değerlendirmelerinde, enflasyon farkının yanı sıra prim gün sayısı ve yaş kriterlerini esas alan artırımlı yeni bir zam modelinin devreye gireceği vurgulandı.

En Düşük Emekli Maaşı İçin 30 Bin Lira Tahmini

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere ilk etapta yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir enflasyon farkı yansıtılarak taban aylığın 26 bin liraya taşınacağını aktardı. Erdursun, bu tutara eklenecek ilave artışla en düşük emekli maaşının 30 bin liraya ulaşacağını ifade etti. SGK uzmanı Emin Yılmaz da taban aylığın 30 bin lira olacağı yönündeki görüşe katıldığını bildirdi.

Prim Günü ve Yaşa Göre Farklılaşan Zam Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan düzenlemeyle birlikte emeklilere prim ve yaşlarına göre kademeli bir artış planlanıyor. Erdursun, 30 bin liranın üzerinde aylık alan vatandaşlara yüzde 5 ile 15 arasında değişen oranlarda ek ödeme yapılabileceğini hesapladı. Prim günü ve yaşı yüksek olan emeklilerde toplam artışın enflasyon farkıyla birlikte 10 bin liranın üzerine çıkabileceği aktarıldı.

Emekli Grubu Öngörülen İlave Artış Dul ve Yetim Aylığı Alanlar 1.283 TL - 4.414 TL Standart Primli Emekliler 4.414 TL - 5.133 TL 9-10 Bin Prim Günü ve 65 Yaş Üstü 6.000 TL - 7.000 TL En Düşük Emekli Aylığı Toplam Farkı 6.500 TL

Asgari Ücret Beklentileri ve Olası Senaryolar

Asgari ücret tespitine ilişkin tahminlerini paylaşan Özgür Erdursun, yüzde 25 civarında bir artışla net tutarın 35 bin 100 liraya yükseleceğini belirtti. SGK uzmanı Emin Yılmaz ise yüzde 30 oranında bir artış öngörerek net asgari ücretin 36 bin 498 lira seviyesine çıkacağını kaydetti. Yılmaz, prim günü 9 bini aşan ve yaşı ileri olan emeklilerin yüzde 20 zam alabileceğini, ayrıca yıl sonunda erken bir seçim takviminin gündeme gelmesi halinde en düşük emekli maaşının 34 bin 500 lirayı bulabileceğini ve Temmuz ayında ilave asgari ücret zammı yapılabileceğini sözlerine ekledi.