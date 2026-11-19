Ziraat Bankası ve Halkbank, kasım ayında emekli maaşını taşıyanlara faizsiz kredi imkânı sunarken VakıfBank, ilk kez bireysel kredi kartı alacak müşterileri için taksitli nakit avans kampanyasını duyurdu. İşte üç bankanın kampanyalarında geçerli tutarlar, vadeler ve başvuru şartları…

Emekli maaşını hangi bankadan alacağına karar verenler için kasım kampanyalarında hem kredinin tutarı hem de geri ödeme süresi önem taşıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank, faizsiz ihtiyaç kredisinde vadeyi 12 ay olarak belirledi. Halkbank’ta maaş promosyonu ile otomatik fatura talimatlarına verilen kart ödülleri de ayrı kalemler olarak sunuluyor.

VakıfBank’ın kampanyası ise emekli maaşını taşıma şartı aramıyor. Bankadan ilk kez bireysel kredi kartı alacak müşteriler, başvuruları onaylandığında kartlarına tanımlanan nakit avans limiti üzerinden işlem yapabiliyor. Bu nedenle aynı tutarda kart limiti bulunan iki müşterinin çekebileceği nakit avans farklı olabiliyor.

Bankalara göre faizsiz kredi ve nakit avans tutarları

Kasım ayında en yüksek faizsiz kredi tutarını, karşılaştırmadaki üç banka arasında Ziraat Bankası sunuyor. Detaylar şu şekilde:

Banka Kimler yararlanabiliyor? Tutar ve geri ödeme Ziraat Bankası İlk emekli maaşını Ziraat’ten alacaklar veya maaşını bankaya taşıyanlar 40.000 TL faizsiz kredi, 12 ay Halkbank Emekli maaşını bankaya taşıyanlar 30.000 TL faizsiz kredi, 12 ay VakıfBank İlk bireysel kredi kartı başvurusu onaylananlar 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans, 3 taksit

Ziraat’te kredi başvurusu, ilk emekli maaşının hesaba geçmesinden bir gün sonra yapılabiliyor. Banka, dijital kanallardan veya şubeden aldığı başvuruları kredi politikalarına göre değerlendiriyor. Ayrıca maaşını Ziraat’ten alan emekliler için yılda iki ayrı dönemde, kartın kullanılabilir nakit avans limiti içinde 25.000 TL’ye kadar üç taksitli faizsiz avans imkânı bulunuyor.

Halkbank’ta fatura talimatı sayısı ödülü belirliyor

Halkbank’ta maaş promosyonu 12.000 TL’ye kadar çıkıyor. Yeni otomatik fatura talimatı veren emekliler üç talimatta 1.500 TL, dört talimatta 2.500 TL, beş talimatta 3.500 TL ParafPara kazanabiliyor. Banka, bu ödülü karta tanımlıyor. Emekli maaşı hesabından mobil veya internet şubesi üzerinden yapılan EFT, havale ve FAST işlemlerinden de ücret alınmıyor.

VakıfBank’ta kart tesliminden sonra bir aylık süre var

VakıfBank’ın 14 Temmuz–30 Kasım 2026 tarihli kampanyasında işlem alt sınırı 500 TL. Müşterinin, kartını teslim aldıktan sonra bir ay içinde avansı tek seferde kullanması gerekiyor. Başvuru sırasında VakıfBank kredi kartı bulunanlar ile son altı ayda bankadan kart alıp iptal edenler kapsam dışında. Koşulları karşılayanlar mobil bankacılık, internet bankacılığı veya müşteri iletişim merkezi üzerinden işlem yapabiliyor.