Emekli maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan vatandaşlar için bankaların sunduğu finansman fırsatları genişliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın kampanyalarında faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve promosyon seçenekleri öne çıkıyor. Kasım 2026 itibarıyla sunulan avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin belirli başvuru koşullarını karşılaması gerekiyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka kampanyalarında Kasım 2026 dönemine ilişkin yeni fırsatlar dikkat çekiyor. Kamu bankaları, emekli maaşını taşıyan veya ilk kez emekli aylığı almaya başlayan müşterilerine farklı finansman seçenekleri sunuyor.

Ziraat Bankası'nın 40 bin TL faizsiz kredi kampanyası öne çıkarken Halkbank ve VakıfBank da belirli koşullarla kredi ve nakit avans imkânı sağlıyor.

Kampanyalarda sunulan faizsiz finansman, karşılıksız nakit desteği anlamına gelmiyor. Kullanılan tutarların belirlenen taksitlerle bankaya geri ödenmesi gerekiyor.

Emeklilere Faizsiz Kredi Veren Bankalar ve Başvuru Şartları

Bankaların duyurduğu kampanyalarda kredi tutarları, vadeler ve müşteri koşulları farklılık gösteriyor.

Detaylar şu şekilde:

Ziraat Bankası: 40.000 TL faizsiz kredi, 12 ay vade.

Ziraat Bankası aylık anapara taksiti: Yaklaşık 3.333 TL.

Halkbank: 30.000 TL faizsiz kredi, 12 ay vade.

Halkbank promosyonu: 12.000 TL'ye kadar.

VakıfBank: 25.000 TL faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans.

VakıfBank geri ödeme süresi: 3 taksit.

VakıfBank kampanya bitiş tarihi: 30 Kasım 2026.

Bu tutarlar bankaların belirlediği müşteri koşullarına ve başvuruların onaylanmasına bağlı olarak kullanılabiliyor.

Ziraat Bankası Emeklilere 40 Bin TL Kredi Sunuyor

Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 12 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi sağlıyor.

Banka ayrıca uygun müşterilere 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Kampanyaların ayrı kullanım koşulları bulunuyor.

Halkbank'tan Promosyon ve Kredi Avantajı

Halkbank, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara 30 bin TL tutarında faizsiz kredi imkânı sağlıyor.

Ayrıca maaş tutarına ve taahhüt koşullarına bağlı olarak 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılabiliyor.

VakıfBank'ta Son Başvuru Tarihi Yaklaşıyor

VakıfBank'ın kampanyası, bankadan ilk kez bireysel kredi kartı alacak müşterileri kapsıyor.

Kart başvurusu onaylanan kişiler, 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avansı üç taksitte kullanabiliyor.

Emeklilerin başvuru öncesinde kredi notu, maaş taşıma şartı ve olası ek maliyetleri incelemesi gerekiyor.