Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak 38 bin sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında başvuru süreci için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu istihdam çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıklarken resmi başvuru kılavuzunun önümüzdeki hafta yayımlanması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere istihdam edilecek 38 bin sözleşmeli kamu personeli ve sürekli işçi kadrosu için adayların bekleyişi sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1,5 milyonluk sağlık ordusunun güçlendirilmesi amacıyla planlanan istihdam sürecinde teknik çalışmaların son aşamaya geldiğini ve başvuru detaylarının en kısa sürede resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Takvimi

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuru süreci Bakanlık açıklamasıyla birlikte son evreye girdi. Sağlık personeli ve sürekli işçi kadrolarını kapsayan resmi istihdam kılavuzunun gelecek hafta yayımlanması, ilan detaylarının açıklanmasıyla birlikte adayların dijital kanallar üzerinden müracaatlarını tamamlaması hedefleniyor.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Tercihleri ÖSYM Üzerinden Alınacak

Bakanlığın 38 bin kişilik alım planında en büyük payı sözleşmeli sağlık çalışanları oluşturuyor. Kontenjanın yaklaşık 30 bin ila 31 bin kişilik bölümünü kapsayan sağlık personeli kadroları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından koordine edilecek.

Adaylar tercihlerini ÖSYM aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Yerleştirme işlemleri KPSS 2026/3 tercih kılavuzu hükümleri doğrultusunda merkezi puan üstünlüğüne göre yapılacak.

Sözleşmeli personel pozisyonları için adaylara herhangi bir sözlü sınav veya ek mülakat uygulanmayacak.

Sürekli İşçi Kadroları İŞKUR Kurası ile Belirlenecek

Toplam alım paketinde yer alan 7 bin ile 8 bin civarındaki sürekli işçi kontenjanı ise Türkiye İş Kurumu aracılığıyla paylaşıma açılacak. İŞKUR üzerinden açılacak ilanlara başvuracak adaylarda mesleki ve genel koşulların sağlanması gerekecek.

Sürekli işçi pozisyonlarına yerleştirmeler mülakatsız olarak noter huzurunda çekilecek kura yöntemiyle kesinleşecek.

Başvuruda bulunacak kişilerin 18 ile 40 yaş sınırını aşmamış olması şartı aranacak.

İlan edilen pozisyonlar için adayların ilgili şehir sınırları içerisinde ikamet etme zorunluluğu bulunacak.

Kontenjan ve Başvuru Usulleri Dağılımı

Bakanlığın yürüttüğü istihdam programına dair başvuru kanalları ve yöntemleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Kadro Türü Tahmini Kontenjan Başvuru Platformu Değerlendirme Yöntemi Sözleşmeli Personel 30.000 - 31.000 ÖSYM AİS KPSS Puan Sıralaması Sürekli İşçi 7.000 - 8.000 İŞKUR Noter Kurası

Bakan Memişoğlu, 118 bini uzman hekim olmak üzere toplam 251 bin hekimle sürdürülen sağlık hizmetlerinin yeni alımlarla daha da güçleneceğini vurguladı.