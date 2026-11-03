Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Hesaplanan yeni oran doğrultusunda 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak sınıf bazlı ehliyet harç tarifeleri netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranı, sürücü belgesi almak isteyen vatandaşların ödeyeceği harç ve belge bedellerini doğrudan etkiledi. Yüzde 27,83 olarak gerçekleşen yeniden değerleme artışıyla birlikte tüm ehliyet sınıflarının 1 Ocak 2027 itibarıyla tabi tutulacağı güncel tarife tablosu oluşturuldu.

Ehliyet Harç Ücretleri 2027 Yılında Ne Kadar Olacak?

Resmi verilerle netleşen yüzde 27,83 oranındaki artışın ardından otomobil kullanımını kapsayan B sınıfı ehliyetin toplam ücreti 8 bin 869 liradan 11 bin 338 liraya yükseldi. Motosiklet sınıflarını kapsayan harçlar 5 bin 566 liraya, ağır vasıta ehliyetleri ise 17 bin 111 liraya ulaştı.

Sürücü belgesi alma sürecinde ödenen harç, değerli kağıt ve vakıf payı tutarları her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yeniden değerleme oranına göre güncellenmektedir. Yeni yılda yürürlüğe girecek maliyet tablosu şu şekilde düzenlendi:

Ehliyet Sınıfı 2026 Toplam Ücret Yüzde 27,83 Zamlı Ücret A, A1, A2, F 4.354,90 TL 5.566 TL B (Otomobil) 8.869,60 TL 11.338 TL B1, BE, C1, C, D1, D, G, M 13.386,20 TL 17.111 TL Yeni Tip Ehliyet Yenileme 2.115 TL 2.704 TL

Sürücü Belgesi Yenileme ve Kurs Maliyetleri Artıyor

Mevcut sürücü belgesini yeni tip kimlik kartı formatında yenilemek isteyen sürücüler için belirlenen güncel bedel 2 bin 115 liradan 2 bin 704 liraya çıktı. Bu tarife yalnızca kamuya ödenen resmi harç ve belge paylarını kapsıyor.

Devlet harçlarının yanı sıra sürücü kursu taban fiyatlarına aralık ayı içerisinde yapılması planlanan fiyat düzenlemelerinin eklenmesiyle, ilk defa ehliyet sahibi olma maliyetinin asgari ücret tutarının üzerine çıkması beklenmektedir. Adayların 1 Ocak 2027 tarihine kadar mevcut fiyat tarifelerinden faydalanma imkanı devam etmektedir.