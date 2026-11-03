Yurt dışından getirilen telefonların kullanım kaydı için ödenen harç tutarına 15 bin liranın üzerinde artış geliyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak netleşmesiyle birlikte mevcut tarife 31 Aralık 2026 sonrasında 69 bin 358 liraya yükselecek.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen harç bedelinde yeni dönem maliyetleri belirlendi. Enflasyon verilerinin ardından netleşen yeniden değerleme oranı doğrultusunda, cep telefonu kayıt harcına 15 bin liranın üzerinde artış yansıtılması öngörülüyor. Gerçekleşecek artışla beraber yurt dışından cihaz temin etmenin maliyet avantajı büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Yeni Yılda IMEI Kayıt Harcı Ne Kadar Olacak

Yurt dışı telefon kayıt harcı 1 Ocak 2027 itibarıyla yüzde 27,83 oranında zamlanarak 69 bin 358 liraya çıkacak. Yıl sonuna kadar geçerli olan 54 bin 258 liralık mevcut tarife, yeni takvim yılıyla birlikte 15 bin 100 lira artış gösterecek.

Dönem Uygulanan Oran Harç Tutarı 31 Aralık 2026 Tarihine Kadar Mevcut Tarife 54 bin 258 TL 1 Ocak 2027 İtibarıyla Yüzde 27,83 Artış 69 bin 358 TL

Yeniden Değerleme Oranı Telefon Maliyetlerini Nasıl Etkiliyor

Açıklanan resmi enflasyon göstergeleriyle beraber 2027 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 seviyesinde tespit edildi. Yurt içindeki vergi yükleri sebebiyle kullanıcıların uzun süredir yöneldiği sınır dışından telefon getirme yöntemi, harç bedelinin cihaz üzerindeki yasal vergileri aşmasıyla cazibesini tamamen yitirme noktasına geldi. Yapılan son hesaplamalar doğrultusunda kayıt masrafı, cihazın kendi piyasa değerine yakın bir seviyeye ulaştı.

Cumhurbaşkanının Harç Tutarlarında Değişiklik Yetkisi

Harç düzenlemelerine ilişkin mevzuat kapsamında Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranında kanunen indirim veya artırım yapma hakkı bulunuyor. İlgili kanunların tanıdığı yetki çerçevesinde oranlarda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği yıl sonuna kadar takip edilecek. Resmi bir değişiklik kararı yayımlanmadığı takdirde, hesaplanan 69 bin 358 liralık tutar 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olacak.