Araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında 2027 yılı için uygulanacak artış oranı kesinleşti. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda yapılan düzenlemeyle birlikte MTV tutarlarına yüzde 27,83 oranında zam geldi. Milyonlarca mükellefi ilgilendiren yeni vergi döneminde ödemeler, her yıl olduğu gibi ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilecek.

2027 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı

2027 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 27,83 oranında artırılmıştır. Araç sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarları; aracın tescil tarihi, motor silindir hacmi, yaşı ve matrah değerine göre farklılık göstermektedir.

2018 Öncesi Tescil Edilen Araçlar İçin MTV Tutarları

Tescil tarihi 1 Ocak 2018 öncesine ait olan araçlarda vergilendirme, motor silindir hacmi ile araç yaşı baz alınarak yapılmaktadır. Belirlenen yeni tarifeye göre bu gruptaki araçların yıllık ödeme miktarları şu şekildedir:

Araç YaşıMotor Silindir Hacmi2027 MTV Tutarı
1–3 yaş0–1300 cc7.350 TL
1–3 yaş1301–1600 cc12.805 TL
1–3 yaş1601–1800 cc22.634 TL
1–3 yaş1801–2000 cc35.665 TL
4–6 yaş0–1300 cc5.127 TL
4–6 yaş1301–1600 cc9.601 TL
4–6 yaş1601–1800 cc17.678 TL
4–6 yaş1801–2000 cc27.458 TL
7–11 yaş0–1300 cc2.862 TL
7–11 yaş1301–1600 cc5.567 TL
7–11 yaş1601–1800 cc10.413 TL
7–11 yaş1801–2000 cc16.137 TL

2018 Sonrası Tescilli Taşıtlar İçin Güncel MTV Listesi

Tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında gerçekleşen taşıtlarda hesaplama yapılırken motor hacmi ve araç yaşının yanında taşıt değeri de dikkate alınmaktadır. 1 ila 3 yaş aralığındaki araçlar için belirlenen vergi basamakları tabloda sunulmuştur:

Motor Hacmi ve YaşTaşıt Değeri (Matrah)2027 MTV Tutarı
1–3 yaş / 0–1300 cc259.900 TL'yi aşmayan7.350 TL
1–3 yaş / 0–1300 cc259.900–455.300 TL arasında8.079 TL
1–3 yaş / 0–1300 cc455.300 TL'yi aşan8.824 TL
1–3 yaş / 1301–1600 cc259.900 TL'yi aşmayan12.805 TL
1–3 yaş / 1301–1600 cc259.900–455.300 TL arasında14.091 TL
1–3 yaş / 1301–1600 cc455.300 TL'yi aşan15.375 TL
1–3 yaş / 1601–1800 cc651.700 TL'yi aşmayan24.891 TL
1–3 yaş / 1601–1800 cc651.700 TL'yi aşan27.166 TL
1–3 yaş / 1801–2000 cc651.700 TL'yi aşmayan39.218 TL
1–3 yaş / 1801–2000 cc651.700 TL'yi aşan42.791 TL