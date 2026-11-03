Araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında 2027 yılı için uygulanacak artış oranı kesinleşti. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda yapılan düzenlemeyle birlikte MTV tutarlarına yüzde 27,83 oranında zam geldi. Milyonlarca mükellefi ilgilendiren yeni vergi döneminde ödemeler, her yıl olduğu gibi ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilecek.
2027 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı
2027 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 27,83 oranında artırılmıştır. Araç sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarları; aracın tescil tarihi, motor silindir hacmi, yaşı ve matrah değerine göre farklılık göstermektedir.
2018 Öncesi Tescil Edilen Araçlar İçin MTV Tutarları
Tescil tarihi 1 Ocak 2018 öncesine ait olan araçlarda vergilendirme, motor silindir hacmi ile araç yaşı baz alınarak yapılmaktadır. Belirlenen yeni tarifeye göre bu gruptaki araçların yıllık ödeme miktarları şu şekildedir:
|Araç Yaşı
|Motor Silindir Hacmi
|2027 MTV Tutarı
|1–3 yaş
|0–1300 cc
|7.350 TL
|1–3 yaş
|1301–1600 cc
|12.805 TL
|1–3 yaş
|1601–1800 cc
|22.634 TL
|1–3 yaş
|1801–2000 cc
|35.665 TL
|4–6 yaş
|0–1300 cc
|5.127 TL
|4–6 yaş
|1301–1600 cc
|9.601 TL
|4–6 yaş
|1601–1800 cc
|17.678 TL
|4–6 yaş
|1801–2000 cc
|27.458 TL
|7–11 yaş
|0–1300 cc
|2.862 TL
|7–11 yaş
|1301–1600 cc
|5.567 TL
|7–11 yaş
|1601–1800 cc
|10.413 TL
|7–11 yaş
|1801–2000 cc
|16.137 TL
2018 Sonrası Tescilli Taşıtlar İçin Güncel MTV Listesi
Tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında gerçekleşen taşıtlarda hesaplama yapılırken motor hacmi ve araç yaşının yanında taşıt değeri de dikkate alınmaktadır. 1 ila 3 yaş aralığındaki araçlar için belirlenen vergi basamakları tabloda sunulmuştur:
|Motor Hacmi ve Yaş
|Taşıt Değeri (Matrah)
|2027 MTV Tutarı
|1–3 yaş / 0–1300 cc
|259.900 TL'yi aşmayan
|7.350 TL
|1–3 yaş / 0–1300 cc
|259.900–455.300 TL arasında
|8.079 TL
|1–3 yaş / 0–1300 cc
|455.300 TL'yi aşan
|8.824 TL
|1–3 yaş / 1301–1600 cc
|259.900 TL'yi aşmayan
|12.805 TL
|1–3 yaş / 1301–1600 cc
|259.900–455.300 TL arasında
|14.091 TL
|1–3 yaş / 1301–1600 cc
|455.300 TL'yi aşan
|15.375 TL
|1–3 yaş / 1601–1800 cc
|651.700 TL'yi aşmayan
|24.891 TL
|1–3 yaş / 1601–1800 cc
|651.700 TL'yi aşan
|27.166 TL
|1–3 yaş / 1801–2000 cc
|651.700 TL'yi aşmayan
|39.218 TL
|1–3 yaş / 1801–2000 cc
|651.700 TL'yi aşan
|42.791 TL
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