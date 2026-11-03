Araç sahiplerinin her yıl ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi için 2027 yılı artış oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranına göre düzenlenen yeni tarifeyle birlikte ödenecek tutarlar netlik kazandı. Ödemeler ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde yapılacak.

Araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında 2027 yılı için uygulanacak artış oranı kesinleşti. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda yapılan düzenlemeyle birlikte MTV tutarlarına yüzde 27,83 oranında zam geldi. Milyonlarca mükellefi ilgilendiren yeni vergi döneminde ödemeler, her yıl olduğu gibi ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilecek.

2027 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı

2027 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 27,83 oranında artırılmıştır. Araç sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarları; aracın tescil tarihi, motor silindir hacmi, yaşı ve matrah değerine göre farklılık göstermektedir.

2018 Öncesi Tescil Edilen Araçlar İçin MTV Tutarları

Tescil tarihi 1 Ocak 2018 öncesine ait olan araçlarda vergilendirme, motor silindir hacmi ile araç yaşı baz alınarak yapılmaktadır. Belirlenen yeni tarifeye göre bu gruptaki araçların yıllık ödeme miktarları şu şekildedir:

Araç Yaşı Motor Silindir Hacmi 2027 MTV Tutarı 1–3 yaş 0–1300 cc 7.350 TL 1–3 yaş 1301–1600 cc 12.805 TL 1–3 yaş 1601–1800 cc 22.634 TL 1–3 yaş 1801–2000 cc 35.665 TL 4–6 yaş 0–1300 cc 5.127 TL 4–6 yaş 1301–1600 cc 9.601 TL 4–6 yaş 1601–1800 cc 17.678 TL 4–6 yaş 1801–2000 cc 27.458 TL 7–11 yaş 0–1300 cc 2.862 TL 7–11 yaş 1301–1600 cc 5.567 TL 7–11 yaş 1601–1800 cc 10.413 TL 7–11 yaş 1801–2000 cc 16.137 TL

2018 Sonrası Tescilli Taşıtlar İçin Güncel MTV Listesi

Tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında gerçekleşen taşıtlarda hesaplama yapılırken motor hacmi ve araç yaşının yanında taşıt değeri de dikkate alınmaktadır. 1 ila 3 yaş aralığındaki araçlar için belirlenen vergi basamakları tabloda sunulmuştur: