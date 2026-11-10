Sürücü belgesi almak isteyenleri yeni dönemde yüksek harç zamları ve köklü sınav değişiklikleri bekliyor. B sınıfı ehliyet maliyetinin 55 bin TL seviyesine çıkması öngörülürken direksiyon sınavlarında sabit güzergah dönemi sona eriyor.

Sürücü belgesi almayı planlayan vatandaşlar için eğitim, harç ve sınav süreçlerinde kapsamlı değişiklikler kapıda bulunuyor. Harç oranlarında beklenen artışlar ve sürücü kursu tarifelerindeki güncellemelerle birlikte B sınıfı ehliyet sahibi olmanın toplam maliyetinin önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor. Fiyat artışının yanı sıra direksiyon uygulama sınavlarının yapısı da baştan sona yenileniyor.

Ehliyet Maliyeti Ne Kadar Artacak?

B sınıfı sürücü belgesi maliyetinin yeni yılda 30 bin TL seviyesinden 55 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor. Harç ücretlerinde öngörülen yaklaşık yüzde 35 oranındaki artışın kurs ve sınav bedellerine de doğrudan yansıması öngörülüyor.

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, halihazırda ortalama 30 bin TL olan masrafın 18 bin TL tutarını kurs ücretinin oluşturduğunu belirtti. Yeni tarifelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile sürücü kursları federasyonunun ortak yer aldığı Fiyat Tespit Komisyonu tarafından belirleneceğini ifade eden Guda, toplam maliyetin 25-30 bin TL civarında artabileceğini dile getirdi.

Direksiyon Sınavında Yeni Uygulama Şartları

Direksiyon sınavlarında adayların alıştığı 35 dakikalık sabit güzergah uygulaması kaldırılarak yerine komisyon tarafından anlık belirlenen rotalar getiriliyor. Yeni sistemle birlikte değerlendirme süresinin 2 saate kadar uzatılması planlanıyor.

Sabit sınav rotaları tamamen kaldırılarak komisyon kontrolünde değişken güzergahlara geçilecek.

Adayların farklı trafik koşullarında araç kullanma becerileri kapsamlı şekilde ölçülecek.

Mevcut 35 dakikalık sınav süresi yeni yönetmelikle 2 saate kadar çıkarılabilecek.

Yıl Bitmeden Ehliyet Almak İsteyenler İçin Kritik Takvim

Maliyet artışlarından etkilenmeden sürücü belgesi almak isteyen adaylar için 10 Kasım tarihi kritik bir eşik oluşturuyor. Bu tarihte başlayacak kurs programlarına katılan adaylar, teorik derslerini 19 Kasım itibarıyla tamamlayabiliyor.

Sürecin mevcut yıl içinde neticelenebilmesi adına adayların erken elektronik sınav tarihi alması ve ardından zorunlu 16 saatlik direksiyon eğitimini eksiksiz bitirmesi gerekiyor. Tüm aşamaların başarıyla geçilmesi halinde direksiyon sınavının aralık ayının son haftasında yapılması hedefleniyor.