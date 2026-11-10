Japon otomotiv devi Honda, yeni nesil hibrit SUV modeli Avancier'in ilk görsellerini kamuoyuyla paylaştı. Geniş aile yapısına hitap eden üç sıra koltuklu model, 1 Aralık tarihinde dünya sahnesine çıkacak ve 2027 yılı itibarıyla satışa sunulacak.

Otomotiv pazarının önde gelen üreticilerinden Honda, ürün gamına ekleyeceği yeni hibrit SUV modeli Avancier için geri sayıma başladı. Uzun bir geliştirme sürecinin ardından ilk tasarım detayları paylaşılan araç, modern hatları ve yenilenen hibrit güç ünitesiyle dikkat çekiyor. Tayland basınına iletilen resmi davetiyelere göre otomobil, Thailand International Motor Expo 2026 kapsamında 1 Aralık tarihinde dünyaya tanıtılacak.

Yeni Honda Avancier Tasarım Özellikleri

Honda Avancier, uzun tavan çizgisi ve eğimli arka cam tasarımıyla geleneksel SUV çizgilerinden ayrılarak station wagon silüetini andıran dinamik bir gövde formu sunuyor. Üç sıra koltuk düzeniyle geniş bir yaşam alanı vadeden model, iki katmanlı modern far yapısıyla öne çıkıyor.

Aracın dış tasarımında teknolojik ve estetik unsurlar bir arada yer alıyor. Modelin tasarımında öne çıkan temel görsel ayrıntılar şu şekilde sıralanıyor:

Ön bölümde ince tasarımlı gündüz aydınlatma şeritleri ve iki katmanlı far grubu

Arka kısımda L formuna sahip karakteristik stop lambaları

Bagaj kapağı boyunca kesintisiz uzanan kırmızı LED aydınlatma şeridi

Aerodinamik yapıyı destekleyen eğimli arka cam profili

Honda Avancier Hibrit Motor ve Altyapı Detayları

Yeni model, bagaj kapağında yer alan ibareden de anlaşılacağı üzere markanın geliştirdiği yeni nesil hibrit güç aktarma sistemini kullanıyor. Mevcut çift elektrik motorlu altyapının optimize edilmesiyle ortaya çıkan sistemde, elektrikli tahrik ünitesi daha küçük ve verimli hale getirilirken benzinli motorun yüksek verimlilik aralığı genişletiliyor.

Hafifletilmiş yeni bir platform üzerine inşa edilen araçta elektrikli dört tekerlekten çekiş altyapısına yer veriliyor. Güç ünitesi seçenekleri arasında 2.0 litrelik hibrit motor ile dört çeker versiyonun yer alacağı belirtiliyor.

Satış Tarihi ve Fiyat Durumu

Henüz resmi satış fiyatı açıklanmayan yeni hibrit model, 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek küresel lansmanla birlikte tüm teknik detaylarıyla sergilenecek. Aracın küresel pazarlardaki satış sürecinin ise 2027 yılı itibarıyla resmen başlaması planlanıyor.