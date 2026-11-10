Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak 15 bin sözleşmeli personel alımının mülakat sonuçları açıklanmaya başlandı. Adaylar değerlendirme neticelerini Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleriyle öğrenebiliyor.

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alımı planlanan 15 bin sözleşmeli personelin sözlü mülakat değerlendirmeleri tamamlandı. Haziran ayında başvuruları alınan adaylar için adliye komisyonları tarafından yürütülen değerlendirmelerin ardından ilk sonuç listeleri adayların erişimine sunuldu.

Mülakat Sonuçları Kariyer Kapısı Üzerinden Erişime Açıldı

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı mülakat sonuçları, adliye sınav komisyonlarının işlemlerini tamamlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformuna yüklenmeye başladı. Adaylar asil ve yedek başarı sıralamalarını dijital sistem üzerinden doğrudan inceleyebiliyor.

İlk aşamada değerlendirme süreçlerini bitiren belirli adliyelerin sonuç listeleri sisteme tanımlandı. Sınav komisyonlarının veri girişlerinin devam etmesiyle birlikte, cuma gününe kadar tüm adliyelere ait mülakat sonuçlarının Kariyer Kapısı sistemine aktarılmış olması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Mülakat Sonucu Sorgulama Ekranı

Sözlü mülakatlara katılan adaylar, sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak doğrudan sorgulayabilir.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı resmi internet adresine e-Devlet entegrasyonu ile giriş yapılır.

Sisteme erişim sağlandıktan sonra Başvurularım sekmesine tıklanır.

sekmesine tıklanır. İlgili personel alımı başvurusunun yanındaki ayrıntı bölümünden mülakat başarı durumu görüntülenir.

Personel Alımı Kadro ve Branş Dağılımı

Bakanlık taşra teşkilatı ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere yürütülen 15 bin kişilik istihdam sürecinde en geniş kontenjan zabıt kâtibi ile infaz ve koruma memuru unvanlarına tahsis edildi.