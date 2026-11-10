Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alımı planlanan 15 bin sözleşmeli personelin sözlü mülakat değerlendirmeleri tamamlandı. Haziran ayında başvuruları alınan adaylar için adliye komisyonları tarafından yürütülen değerlendirmelerin ardından ilk sonuç listeleri adayların erişimine sunuldu.

Mülakat Sonuçları Kariyer Kapısı Üzerinden Erişime Açıldı

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı mülakat sonuçları, adliye sınav komisyonlarının işlemlerini tamamlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformuna yüklenmeye başladı. Adaylar asil ve yedek başarı sıralamalarını dijital sistem üzerinden doğrudan inceleyebiliyor.

İlk aşamada değerlendirme süreçlerini bitiren belirli adliyelerin sonuç listeleri sisteme tanımlandı. Sınav komisyonlarının veri girişlerinin devam etmesiyle birlikte, cuma gününe kadar tüm adliyelere ait mülakat sonuçlarının Kariyer Kapısı sistemine aktarılmış olması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Mülakat Sonucu Sorgulama Ekranı

Sözlü mülakatlara katılan adaylar, sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak doğrudan sorgulayabilir.

  • Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı resmi internet adresine e-Devlet entegrasyonu ile giriş yapılır.
  • Sisteme erişim sağlandıktan sonra Başvurularım sekmesine tıklanır.
  • İlgili personel alımı başvurusunun yanındaki ayrıntı bölümünden mülakat başarı durumu görüntülenir.

Personel Alımı Kadro ve Branş Dağılımı

Bakanlık taşra teşkilatı ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere yürütülen 15 bin kişilik istihdam sürecinde en geniş kontenjan zabıt kâtibi ile infaz ve koruma memuru unvanlarına tahsis edildi.

Kadro UnvanıKontenjan Sayısı
Zabıt Kâtibi5.259
İnfaz ve Koruma Memuru4.508
Mübaşir1.041
İcra Kâtibi900
Hizmetli574
Şoför573
Güvenlik Görevlisi524
Psikolog410
Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi316
Hemşire286
Sosyal Çalışmacı90
Diyetisyen21
Çevre Mühendisi5
Ziraat Mühendisi2
Fizyoterapist2
Veteriner2
Mimar2
Çocuk Gelişimcisi1