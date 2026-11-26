Elektrik faturalarında uygulanan sübvansiyon desteğinde yıllık tüketim sınırı 3 bin kilovatsaate indiriliyor. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında yaklaşık 6,5 milyon konut abonesi devlet desteğinden çıkarılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik faturalarındaki devlet desteği uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, mesken abonelerinin faturalarına yansıtılan sübvansiyon sınırında kademeli indirime devam edilerek yıllık tüketim üst limiti yeniden belirlendi.

Elektrik Desteğinde Yıllık Tüketim Sınırı Değişiyor

Resmî Gazete'de yayımlanan EPDK kararıyla konut aboneleri için yıllık elektrik tüketim üst limiti 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate indirildi. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme sonrasında belirlenen eşiği aşan aboneler sübvansiyon kapsamı dışına çıkarılacak.

Belirlenen 3 bin kilovatsaatlik yıllık tavan sınır, aylık ortalama 250 kilovatsaat düzeyinde bir elektrik tüketimine karşılık geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesaplamalarına göre bu tüketim hacminin kararın alındığı dönemdeki birim fiyatlarla faturadaki karşılığı yaklaşık 220 lira seviyesinde hesaplanıyor. Yapılan resmi açıklamada, değerlendirmelerin aylık fatura bedelleri üzerinden değil, abonelerin bir takvim yılı boyunca gerçekleştirdiği kümülatif tüketim miktarı üzerinden yapılacağı bildirildi.

Milyonlarca Hane Düzenlemeden Etkilenecek

Yeni tüketim limitinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye genelinde bulunan 44,2 milyon konut abonesinin yaklaşık 6,5 milyonunun sübvansiyon sınırının üzerinde kalacağı öngörülüyor. Toplam mesken abonelerinin yüzde 14,7'sini oluşturan bu kesim, tüketim miktarını aşmaları halinde destekli tarife yerine son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturalandırılacak.

İki Yılda Kademeli Yüzde 40 İndirim

Mesken elektrik tüketimine sağlanan kamu sübvansiyonlarında tüketim eşiği son yıllarda kademeli olarak aşağı çekildi. Tüketim kotalarındaki değişim süreci şu şekilde kaydedildi: