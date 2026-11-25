Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına sağlanan devlet desteğinin 1 trilyon lirayı aşmasının beklendiğini açıkladı. Meskenlerde elektriğin yüzde 55'i, doğal gazın ise yüzde 64'ü devlet bütçesinden karşılanmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında tüketici faturalarına sağlanan kamu destekleri ve sektör yatırımlarına ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, mesken abonelerinin faturalarına uygulanan sübvansiyonların kesintisiz süreceği ve gelecek dönemde destek miktarının önemli ölçüde artacağı ifade edildi.

Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Yönelik Devlet Desteği

Mesken abonelerinin enerji giderlerini azaltmak amacıyla elektrik ve doğal gaz faturalarında uygulanan sübvansiyon modeli etkin biçimde sürdürülüyor. Hâlihazırda evlerde tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 55'i ile doğal gazın yüzde 64'ü doğrudan devlet bütçesinden karşılanarak vatandaşlara kesintisiz mali destek sağlanıyor.

Geçtiğimiz yıl tüketici faturaları için sağlanan elektrik ve doğal gaz sübvansiyonunun 655 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Bayraktar, 2026 yılına gelindiğinde bu destek tutarının 1 trilyon lira sınırını aşmasının öngörüldüğünü duyurdu. Akaryakıt tarafında ise sistemin başladığı tarihten itibaren devreye alınan eşel mobil mekanizması vasıtasıyla vatandaşlara yaklaşık 400 milyar liralık kamu desteği aktarıldı.

Destek Alanı Devlet Desteği Oranı Mesken Elektrik Faturası Yüzde 55 Mesken Doğal Gaz Faturası Yüzde 64

Aile ve Gençlik Fonu ile Sosyal Katkılar

Milli enerji ve madencilik hamlesi kapsamında petrol, doğal gaz ile maden üretiminden elde edilen gelirler doğrudan toplumsal projelere kanalize ediliyor. Üretim gelirlerinden ayrılan toplam 30,8 milyar liralık kaynak Aile ve Gençlik Fonu bünyesine aktarılarak şu ana kadar 136 binden fazla genç çifte evlilik sürecinde maddi destek sunuldu.

2040 Yenilenebilir Enerji ve Şebeke Yatırım Hedefleri

Türkiye'nin enerji dönüşümü planı kapsamında güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarına hız verilecek. Güncel olarak yaklaşık 45 bin megavat seviyesinde bulunan rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücünün, planlanan 100 milyar dolarlık yeni yatırımla dört katına çıkarılması ve 2040 yılında 175 bin megavat seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Elektrik iletim ve dağıtım hatlarının güçlendirilmesine ilişkin finansal planları da aktaran Bayraktar, sektörde 2025 yılı fiyatlarıyla 783 milyar liralık yatırım ve bakım bütçesinin kullanıldığını bildirdi. Dağıtım alanındaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Bakan, 2026-2030 döneminde bu bütçenin yüzde 50'nin üzerinde bir artış göstererek 1 trilyon 256 milyar liraya ulaştırıldığını kaydetti.