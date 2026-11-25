Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüksek hızlı tren ağının 2030 yılına kadar 18 yeni şehre daha ulaştırılacağını açıkladı. Yapılacak yeni hat yatırımlarıyla birlikte doğrudan hızlı tren seferlerinin düzenlendiği il sayısı 14'ten 32'ye çıkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sürdürülen demir yolu yatırımları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, mevcut demir yolu altyapısının hızla modernize edildiğini belirterek yürütülen yeni projelerle birlikte yüksek hızlı tren seferlerinin 18 kente daha ulaştırılacağını ve toplam ulaşım ağının belirgin biçimde genişleyeceğini duyurdu.

Yüksek Hızlı Tren Hangi İllere Ulaşacak?

Bakanlık tarafından açıklanan planlama doğrultusunda 2030 yılına kadar hızlı tren ağına dahil edilecek 18 yeni şehir şunlardır: Bursa, Çorum, Kayseri, Niğde, İzmir, Uşak, Balıkesir, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Iğdır ve Kars.

Halihazırda Ankara, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yozgat, Kırklareli, Konya, Karaman, Sivas, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale ve Edirne olmak üzere 14 ilde doğrudan YHT hizmeti veriliyor. Yeni hatların işletmeye alınmasıyla birlikte doğrudan yüksek hızlı tren konforundan yararlanan il sayısı 32'ye yükselecek.

Demir Yolu Ağındaki Büyüme ve Yatırım Verileri

Türkiye'de demir yolu altyapısına yönelik yatırımların son çeyrek asırda ivme kazandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan toplam demir yolu ağının 2026 yılı itibarıyla yüzde 30 artışla 14 bin 272 kilometreye çıkarıldığını belirtti. Aynı süreçte elektrikli hat uzunluğunun ise yüzde 259 artarak 2 bin 122 kilometreden 7 bin 627 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Mevcut demir yolu hatlarının ve yürütülen çalışmaların sayısal dağılımı şu şekildedir:

Hat Türü ve Proje Durumu Uzunluk Konvansiyonel Demir Yolu Hattı 11.668 km Yüksek Hızlı Tren Hattı 2.604 km Projesi Tamamlanan Demir Yolu 8.458 km Projesi Devam Eden Demir Yolu 3.985 km Hedeflenen Toplam Hat Uzunluğu 31.439 km

Demir Yolu Uzunluğunda 31 Bin Kilometre Hedefi

2002 senesinde ülkede yüksek hızlı tren altyapısının bulunmadığına dikkat çeken Uraloğlu, bugün 2 bin 604 kilometrelik hızlı tren hattının aktif hizmet verdiğini ifade etti. Projelendirme süreci biten ve sahada devam eden yatırımların tamamlanmasıyla ülke genelindeki demir yolu ağının 31 bin 439 kilometreye ulaşması planlanıyor.