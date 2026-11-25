Uluslararası Tahıl Konseyi tarafından küresel buğday üretim tahmininin 826 milyon tona çıkarılmasıyla emtia piyasalarında fiyatlar geriledi. Buğdayın kile fiyatı günlük bazda yüzde 0,43 değer kaybederek 5,74 dolar seviyesine indi.

Küresel tarım emtiası piyasalarında arz beklentilerinin güçlenmesi, uluslararası buğday fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. Uluslararası Tahıl Konseyi tarafından açıklanan güncel projeksiyonlar ve kilit üretici ülkelerdeki yüksek hasat beklentileri, dünya genelindeki tahıl piyasalarında fiyat gerilemesini tetikledi.

Küresel Buğday Üretim Beklentilerinde Yaşanan Artış

Uluslararası Tahıl Konseyi, 2026-2027 sezonuna yönelik dünya buğday üretim tahminini 6 milyon tonluk artışla 826 milyon tona yükseltti. Üretim projeksiyonundaki bu güncellemede Türkiye, Arjantin, Mısır ve Avustralya tarım alanlarında elde edilen rekolte artışları temel gerekçe oldu.

Güney Amerika pazarının kilit buğday tedarikçilerinden Arjantin tarafında tarihi zirvelere oldukça yakın hasat rakamları öngörülüyor. Buenos Aires Tahıl Borsası verilerine göre ülkenin 23,4 milyon tonluk üretim hacmine ulaşarak tarihinin en yüksek ikinci buğday hasadını kaydetmesi bekleniyor.

Sevkiyat Kanalları ve Liman Kapasitelerindeki Gelişmeler

Uluslararası pazarlardaki arz yönlü rahatlamayı destekleyen bir diğer unsur ana ihracat kanallarındaki kapasite artışı oldu. Güvenlik gerekçeleriyle değişen ticaret rotaları ve liman çıkışlarının hızlanması, dünya pazarlarına tahıl akışını kuvvetlendirerek fiyatların gevşemesine zemin hazırladı.

Tahıl lojistiğinde öne çıkan başlıca gelişmeler şunlardır:

Romanya sınırlarında yer alan Köstence Limanı tahıl ihracatı, güçlü iç üretim ve Ukrayna çıkışlı transit yüklemelerle 2026 ocak-ekim döneminde çift haneli büyüme kaydetti.

Rusya, Karadeniz hattındaki güvenlik maliyetlerini dengelemek amacıyla lojistik operasyonlarını Baltık ve Arktik deniz limanlarına yönlendirdi.

Lojistik hatların kaydırılması sonucunda temmuz ayından itibaren ilgili limanlardaki toplam sevkiyat kapasitesi 4 katına çıktı.

Borsalardaki Değer Kaybı ve Fiyat Tablosu

Üretim tahminlerinin yükselmesi ve liman sevkiyatlarının hızlanması buğday kontratlarını aşağı çekti. Buğdayın kile fiyatı günlük bazda yüzde 0,43 azalarak 5,74 dolara gerilerken, son bir aylık dönemde kaydedilen toplam değer kaybı yüzde 6,74 seviyesine kadar ulaştı.

Dönem Değişim Oranı Güncel Durum Günlük Yüzde -0,43 5,74 Dolar Aylık Yüzde -6,74 Düşüş Trendi Yıllık Yüzde +8,96 Pozitif Seyir

Jeopolitik risk primlerine rağmen küresel üretimdeki 6 milyon tonluk revizyon, emtia piyasalarında satıcılı seyrin korunmasında en belirleyici etken olarak öne çıktı.