Toprak Mahsulleri Ofisi 769 alım merkezinde gerçekleştirdiği 12,3 milyon tonluk alımla hububatta zirveye ulaştı. Üreticilere yapılan toplam ödeme miktarı 226 milyar lirayı aşarken tarımsal hasılanın yıl sonunda 90 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu oturumunda tarımsal üretim verilerini, destekleme bütçelerini ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından gerçekleştirilen alım sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelinde uygulanan politikalar doğrultusunda çiftçiye sunulan finansman imkanları genişletilirken toplam tarımsal hasılanın yıl bitiminde 90 milyar dolar eşiğini geçmesi öngörülüyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım Rakamları

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye genelinde kurulan 769 ayrı noktada toplam 12,3 milyon ton hububat alımı gerçekleştirerek tarihi seviyeye ulaştı. Kurum, 2026 takvimi dahilinde teslim aldığı tüm tarımsal ürünler karşılığında üreticilere 226 milyar TL tutarında ödeme yaptı ve transfer sürecini sürdürüyor.

Üreticilerin girdi maliyetlerini dengelemek amacıyla tarım sektörüne 30 milyar liralık ilave kaynak aktarıldı. Mevsimsel yağışların katkısıyla birlikte tarla bitkilerinde 78,6 milyon ton, sebzede 33 milyon ton ve meyvede 31,5 milyon ton rekolte sağlanarak toplam bitkisel üretimin 143,1 milyon ton düzeyine çıkması hedefleniyor.

Tarımda Yeni Projeler ve Planlama Adımları

Üretim kalitesini artırmak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla biçerdöver ile pamuk toplama araçlarında parsel bazlı verim analizi yapan hasat izleme sisteminin kullanımı zorunlu hale getirilecek. Organik tarım çalışmalarında ise Gökçeada pilot havza olarak konumlandırılacak.

10 dekar ve altındaki seralar için 2027 yılında modernizasyon ve finansman desteği sağlanacak.

Mevcut orman arazilerinin yüzde 75'lik bölümü hayvancılık faaliyetleri kapsamında otlatmaya açık tutulacak.

Su ürünleri sektöründe palamut, sardalya, çaça, mezgit, barbun ve tekir türleri planlı üretim kapsamına alınacak.

Yem bitkileri ekim alanı teşvikler yardımıyla 1 milyon hektarın üzerine taşınacak.

Denizlerde başlatılan yeni düzenlemeyle birlikte planlı su ürünleri yetiştiriciliğinin toplam üretimdeki payı yüzde 85 seviyesine ulaşacak. Modern tarım teknolojileri ve anlık takip sistemleriyle rekolte kayıplarının asgari seviyeye indirilmesi hedefleniyor.