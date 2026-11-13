Perşembe günü son ayların en düşük seviyesini gören altın fiyatları, haftanın son işlem gününde gelen tepki alımlarıyla birlikte toparlanma eğilimine girdi. Ons altın 3 bin 900 doların üzerine tırmanırken, gram altın 6 bin 300 lira sınırını aştı. Dünyanın önde gelen dev bankaları ise yıl sonu beklentilerini peş peşe güncelledi.

Uluslararası piyasalarda ve iç piyasada son günlerde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Üç işlem günü üst üste süren keskin düşüş trendinin ardından değerli metal, haftanın son gününde nefes alarak toparlanma sinyalleri verdi.

Her ne kadar fiyatlarda günlük bazda bir kıpırdanma yaşansa da, altın haftayı genel olarak kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon kaygıları ve merkez bankalarının para politikası adımları piyasaların yönünü belirleyen en temel etkenler arasında yer alıyor.

Ons Altın 3 Bin 900 Dolar Seviyesini Geri Aldı

Uluslararası haber ajanslarının paylaştığı verilere göre, spot altın fiyatları günün erken saatlerinde gelen alımlarla birlikte yüzde 1,1 oranında değer kazanarak ons başına 3 bin 918,59 dolara yükseldi. Vadeli piyasalarda işlem gören Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1'lik artışla 3 bin 922,60 dolar seviyesine ulaştı. Yaşanan bu son toparlanmaya rağmen, altın haftalık bazda yüzde 3,6 oranında değer kaybı yaşadı.

Öte yandan, spot piyasada altın perşembe günü Ekim 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyesine gerilemişti. Orta Doğu bölgesindeki jeopolitik riskler ve barış umutlarının zayıflaması, petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetiklerken, bu durum küresel çapta enflasyon ve yüksek faiz endişelerini yeniden körükledi.

İç Piyasada Gram Altın 6 Bin 300 Liranın Üzerinde Seyrediyor

Küresel ons fiyatlarındaki hareketlilik, iç piyasadaki altın gram ve çeyrek fiyatlarına doğrudan yansıdı. İç piyasada gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 301 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği çeyrek altın 10 bin 302 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 83 liradan alıcı buldu. Gram altın düne kıyasla yüzde 0,64 oranında değer kazancı elde etti.

Fed'in Faiz Artırımı Beklentisi Altını Baskılıyor

Küresel piyasalarda altının yükselişini sınırlayan en büyük faktörlerin başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlar geliyor. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıda faizleri 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 89 olarak fiyatlıyor. Daha agresif bir adım olan 50 baz puanlık artırım beklentisi ise yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürmek için ilave faiz artırımlarının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, herhangi bir getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için değerli metale olan küresel talebi baskılıyor. Yatırımcılar şimdi gözlerini açıklanacak olan kritik ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevirmiş durumda.

Dev Bankalar Yıl Sonu Tahminlerini Revize Etti

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının geleceğe yönelik tahminlerini güncellemesine yol açtı. Bankaların beklentilerinde belirgin bir ayrışma dikkat çekiyor:

Goldman Sachs Tahminlerini Aşağı Çekti: Banka, 5 Kasım tarihli raporunda 2026 yıl sonu altın tahminini ons başına 4 bin 650 dolardan 4 bin 150 dolara indirdi. 2027 yıl sonu öngörüsünü de 4 bin 800 dolar olarak güncelledi. Bu revizyonda Fed'in daha uzun süre sıkı para politikası izleyeceği beklentisi etkili oldu. Bununla birlikte banka, merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımına devam etmesini bekliyor.

Standard Chartered Beklentisini Korumakta Kararlı: Goldman Sachs'ın aksine Standard Chartered, yıl sonuna kadar altının ons başına 4 bin 650 dolara ulaşacağı yönündeki iyimser tahminini koruyor. Banka, 4 bin dolar seviyesini güçlü bir taban ve destek noktası olarak değerlendiriyor.

UBS ve Diğer Kurumların Görüşleri: UBS, altının 4 bin dolar civarındaki destek seviyesini yeniden test edebileceğini ancak merkez bankası alımları, kamu borçları ve jeopolitik belirsizliklerin desteğiyle önümüzdeki 12 ayda yükseliş trendine gireceğini öngörüyor. HSBC ve Wells Fargo gibi dev kurumlar da tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yaparken, UniCredit yatay bir seyir bekliyor.

Merkez Bankaları Altın Alımını Kesintisiz Sürdürüyor

Fiyatlardaki gerilemeye rağmen merkez bankalarının fiziki altın rezervlerini güçlendirme stratejisi hız kesmiyor. Çin Merkez Bankası, ekim ayında rezervlerine 25,8 ton altın ekleyerek kesintisiz alım serisini 24 aya taşıdı. Yılın ilk 10 ayındaki toplam alımı yaklaşık 129 tona ulaştı.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankaları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 42 artışla 321 ton net altın satın aldı. Bu rakam, 2024'ün son çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek çeyreklik alım olarak kayıtlara geçti.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum

Altındaki toparlanmaya paralel olarak diğer değerli metallerde de yeşil renk hakim oldu. Gümüş yüzde 0,5 oranında artışla ons başına 50,27 dolara yükselirken, platin yüzde 1 kazançla 1.533,29 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 değer artışıyla 1.011,65 dolara ulaştı.