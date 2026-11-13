Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni bir kanun teklifi, ilk kez ev sahibi olmak isteyen 40 yaş altı gençlere devasa bir finansal destek kapısı aralıyor. Düzenlemenin yasalaşması durumunda, konut kredisi faizlerinin yüzde 75'e kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanacak ve tapu masraflarında indirim yapılacak.

Türkiye genelinde artan konut fiyatları ve yüksek finansman maliyetleri, özellikle evlilik hazırlığı yapan veya ilk kez mülk edinmek isteyen gençlerin konut piyasasındaki alım gücünü her geçen gün zorlaştırıyor. Barınma ve mülk edinme maliyetlerinin rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, milyonlarca genci doğrudan ilgilendiren çok önemli bir hukuki adım atıldı. İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların konut kredilerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına sunuldu.

Meclis gündemine gelen bu yeni yasal düzenleme, şartları taşıyan gençlerin ev sahibi olma yolundaki en büyük engellerden biri olan yüksek faiz yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Teklifin yasalaşması halinde, Türkiye'de gayrimenkul piyasasında ve konut kredisi kullanım oranlarında büyük bir hareketlilik yaşanması, aynı zamanda inşaat sektörünün bu destekle ivme kazanması bekleniyor.

Konut Kredisi Faizinin Yüzde 75'i Devlet Tarafından Karşılanabilecek

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin en dikkat çekici maddesini, doğrudan faiz destek mekanizması oluşturuyor. Düzenleme kapsamında devlet desteğinden yararlanabilmek için belirlenen temel kriterler ve şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Yaş Sınırı Şartı: Destek paketinden faydalanmak isteyen vatandaşların 40 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

İlk Konut Şartı: Başvuruda bulunacak kişilerin daha önce üzerlerine kayıtlı herhangi bir konut mülkiyetinin bulunmaması, yani ilk kez ev sahibi olacaklar arasında yer almaları şart koşuluyor.

Faiz Desteği Oranı: Şartları sağlayan hak sahiplerinin bankalardan çekecekleri konut kredilerinin faiz yükünün yüzde 75'e kadar olan bölümü doğrudan devlet bütçesinden karşılanacak.

Bu devasa oran, bugünkü piyasa koşullarında yüksek taksit yüküyle karşı karşıya kalan gençlerin bütçesini fevkalade ferahlatacak nitelikte bir ekonomik can suyu olarak değerlendiriliyor.

Tapu ve Kredi Masraflarında Önemli İndirimler Yolda

Kanun teklifi yalnızca kredi faiz desteğiyle sınırlı kalmayıp, konut alım sürecinde karşılaşılan yan maliyetleri de azaltmayı hedefliyor. Ev alırken ödenen harçlar ve masraflar, bütçesini zorlayan vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturuyor. Yeni teklif hayata geçirilirse şu kolaylıklar sağlanacak:

Kredi İşlem Masrafları: Banka kredi tahsis ve dosya masraflarında özel indirimler uygulanacak.

Tapu Harcı İndirimleri: Konut alım satımında tapu dairelerine ödenen tapu harçlarında cazip oranlarda indirimler yapılacak.

Toplam Maliyet Düşüşü: Kredi faizindeki yüzde 75'lik devlet katkısıyla birleşen bu masraf indirimleri, ev sahibi olma maliyetini tarihin en cazip seviyelerine çekebilecek.

Düzenleme Henüz Yasalaşmadı: Gözler Meclis Sürecinde

Milyonlarca gencin hayallerini süsleyen ve ekonomik olarak rahat bir nefes almasını sağlayacak olan bu kanun teklifi, şu an için henüz yasalaşmadı. Teklifin yürürlüğe girebilmesi ve resmi olarak uygulanmaya başlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonlarda görüşülmesi, Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmesi ve ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Hukukçular ve emlak sektörünün önde gelen isimleri, teklifin meclis süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgularken, düzenlemenin kabul edilmesi durumunda özellikle ilk kez konut alacak gençler için tarihi bir fırsat penceresi açılacağını ifade ediyor. Gelişmeler, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor.