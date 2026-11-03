2027 yılı için belirlenen yüzde 27,83 oranındaki yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere tüm vergi ve harç kalemlerini etkiledi. Araç yaşı, motor hacmi ve taşıt matrahına göre şekillenen yeni hesaplama beklentileri gün yüzüne çıkarken, bu rakamların henüz kesinleşmiş tarife olmadığına dikkat çekiliyor.

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini, sürücüyü ve vergi mükellefini yakından ilgilendiren 2027 yılı yeniden değerleme oranı ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşti.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan bu oran, yeni yılda bütçeleri şekillendirecek olan vergi, harç, ceza ve MTV tutarlarının ilk sinyallerini verdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 25,49 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, bu yıl yüzde 27,83 seviyesine yükseldi.

Yeniden Değerleme Oranı ve Cumhurbaşkanlığı Yetkisi

Her yıl ekim ayının ardından kesinleşen yeniden değerleme oranı, kamusal alandaki pek çok kalemde artış yaşanacağının göstergesi oluyor. Ancak uzmanlar ve ekonomi çevreleri tarafından sıkça hatırlatıldığı üzere, Cumhurbaşkanlığı makamının bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma veya yüzde 50'ye kadar azaltma yetkisi bulunuyor. Bu bağlamda, basına yansıyan ve yüzde 27,83'lük artış baz alınarak yapılan hesaplamalar henüz kesinleşmiş resmi tarife niteliği taşımıyor. Yetkilerin kullanılmaması durumunda bu oranlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2027 Hesaplamaları

Yeni yılda araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), otomobilin tescil tarihine, motor hacmine, yaşına ve taşıt matrahına göre değişiklik gösteriyor. Belirlenen taslak oranlar doğrultusunda farklı kategoriler için öngörülen olası rakamlar dikkat çekiyor.

1 Ocak 2018 Öncesinde Tescil Edilmiş Araçlar İçin Öngörülen Tarifeler

Daha eski tescilli araçlarda temel kriter motor hacmi ve araç yaşı olarak öne çıkıyor:

0–1300 cc motor hacmi: 1-3 yaş arası araçlar için 7.350 TL , 4-6 yaş için 5.127 TL , 7-11 yaş aralığındaki araçlar için ise 2.862 TL seviyesinde öngörülüyor.

1301–1600 cc motor hacmi: 1-3 yaş aralığında 12.805 TL , 4-6 yaş için 9.601 TL , 7-11 yaş grubu için 5.567 TL olarak hesaplanıyor.

1601–1800 cc motor hacmi: Genç araçlarda 22.634 TL 'ye kadar çıkarken, yaşlı gruplarda düşüş gösteriyor.

1801–2000 cc motor hacmi: 1-3 yaş grubunda 35.665 TL seviyelerinde seyrediyor.

1 Ocak 2018 Sonrasında Tescil Edilmiş Araçlar (Matrah Esaslı Sistem)

Yeni nesil araçlarda ise matrah değerleri vergi tutarını doğrudan etkiliyor:

0–1300 cc motor hacmi: Matrahı 259.900 TL'yi aşmayanlar için 7.350 TL , 259.900 ile 455.300 TL arasında olanlar için 8.079 TL , bu tutarı aşanlar için ise 8.824 TL olarak öngörülüyor.

1301–1600 cc motor hacmi: Matrah sınırlarına göre 12.805 TL ile 15.375 TL arasında değişen tutarlar bekleniyor.

1601–1800 cc motor hacmi: 651.700 TL altı matrahlar için 24.891 TL , üstü için 27.166 TL olarak hesaplanıyor.

1801–2000 cc motor hacmi: Üst segment araçlarda vergi tutarları 42.791 TL seviyelerine ulaşıyor.

Vergi, Harç ve Cezalarda Kalem Kalem Yeni Dönem

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak duyurulmasıyla birlikte sadece MTV değil, günlük yaşamı etkileyen pek çok kalemde de ciddi artışlar bekleniyor:

Trafik Cezaları: Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 6.391,5 TL 'ye, yüksek sesle araç kullanmanın cezası 3.834,9 TL 'ye yükselirken; hız sınırını aşma derecelerine göre cezalar 2.556 TL ile 25.566 TL arasında değişen rakamlara ulaşıyor.

Pasaport Harçları: 6 aylık pasaport 3.587 TL , 1 yıllık 5.245 TL , 10 yıllık pasaport bedeli ise 17.142 TL olarak öngörülüyor.

Yurt Dışı Çıkış Harcı: Mevcut 1.250 TL'lik tutarın 1.597,88 TL 'ye çıkması bekleniyor.

Ehliyet Ücretleri: A sınıfı ehliyet harcı 2.862 TL , B sınıfı ehliyet harcı 8.634 TL olurken; değerli kağıt bedelinin 2.159,2 TL olması bekleniyor.

IMEI Kayıt Ücreti: Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenecek harcın 69.358 TL 'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Çalışan Hakları ve Sosyal Ödemeler: Günlük yemek kartı bedeli KDV dahil 421,80 TL olurken, çalışan ulaşım desteğinde vergiden muaf istisna tutarı 202,11 TL olarak belirlendi.

Kira ve Gayrimenkul İstisnaları: 2027 yılında kira geliri elde edenler için vergi istisnası 74.141 TL, 5 yıllık süreyi doldurmadan yapılan gayrimenkul satış kazançlarında ise istisna tutarı 191.745 TL olarak uygulanacak.

Milyonlarca vatandaşı ve işletmeyi ilgilendiren bu oranlar, resmi makamların ve Cumhurbaşkanlığı'nın yapacağı son değerlendirmelerin ardından kesinlik kazanacak. Sürücüler ve mükellefler, yeni yıla girerken bütçe planlamalarını bu öngörülen zam oranları doğrultusunda yapmaya başladı.