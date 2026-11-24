Engelli bireylerin taşıt alımında yararlandığı Özel Tüketim Vergisi muafiyeti için 2027 yılı üst limiti netleşti. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle muafiyet tavanı 3 milyon 673 bin 706 TL seviyesine yükseltildi.

Engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil alımlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi istisnasında 2027 yılı parasal sınırı açıklandı. Belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenen tavan fiyat, bir önceki döneme kıyasla yaklaşık 800 bin lira artış göstererek hak sahiplerinin tercih edebileceği otomobil yelpazesini genişletti.

2027 Yılı ÖTV Muafiyet Limiti ve Geçerlilik Şartları

Yeni düzenlemeyle birlikte 2027 yılında ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınacak binek araçların vergiler dahil toplam satış bedeli en fazla 3 milyon 673 bin 706 TL olabilecektir. Uygulanacak nihai parasal sınır resmi kararla kesinleşecek olup satın alımlarda yüzde 40 yerlilik şartı aranmaya devam edecektir.

ÖTV İstisnasından Yararlanma ve Kullanım Esasları

Mevzuat gereği muafiyetten sağlık kurulu raporunda engellilik derecesi yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler doğrudan faydalanabilmektedir. Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı en az yüzde 40 olan vatandaşlar da gerekli tıbbi şartları sağladıkları takdirde düzenleme kapsamına dahil edilmektedir.

Hak sahipliği ve taşıtların kullanım kurallarına dair temel hususlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Taşıt engelli birey adına tescil edilerek eşi, çocukları, anne ve babası tarafından mevzuat sınırlarında kullanılabilmektedir.

İstisnadan yararlanılarak edinilen otomobiller 10 yıl boyunca satılamaz, erken satış halinde muaf tutulan vergiler tahsil edilir.

Aracın kaza sonucu pert olması halinde yasal koşullar sağlanırsa yeniden ÖTV ödemeden araç alınabilir.

Vefat durumunda yasal mirasçılara devredilen taşıt için 10 yıllık süre dolmasa dahi vergi ödemesi talep edilmez.

Bazı Popüler Modellerin Muafiyetli Fiyat Listesi

Yeni üst limit sınırları içerisinde kalan ve piyasada tercih edilen bazı binek modellerin vergili liste satış fiyatları ile tahmini ÖTV indirimli tutarları aşağıda yer almaktadır:

Otomobil Modeli Liste Fiyatı Muafiyetli Fiyatı Fiat Egea Easy 1.6 Dizel Manuel 1.499.900 TL 820.500 TL Fiat Egea Lounge 1.6 Dizel Otomatik 1.990.900 TL 1.098.300 TL Toyota Corolla Vision Plus 1.965.000 TL 1.097.006 TL Toyota Corolla Hybrid Dream 2.968.000 TL 1.429.199 TL

Araç alımı öncesinde tercih edilecek donanım seviyeleri, ilave opsiyonlar ve güncel yasal mevzuat hükümleri yetkili bayilerden ayrıntılı şekilde teyit edilmelidir.