Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik iyileştirme düzenlemesinin yıl sonundan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Düzenlemenin enflasyon oranının üzerinde bir artış hedeflediği ve ilgili bakanlıklarca hazırlandığı bildirildi.

Emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirme çalışmaları, ilgili kamu kurumlarının ortak koordinasyonunda sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan yasal düzenlemenin yılbaşından önce yasama organına sevk edileceğini bildirdi. Yılmaz, yürütülen çalışmalarda temel gayenin emeklilerin genelini kapsayacak ve enflasyon oranının üzerinde kalacak bir gelir artışı sağlamak olduğunu belirtti.

Emekli Maaşlarına Yönelik Düzenlemenin Kapsamı

Emekli gelirlerini artırmayı amaçlayan teknik çalışma, hakkaniyet ve adalet prensipleri doğrultusunda hazırlanıyor. İlgili kurumlar, enflasyonun üzerinde bir refah artışı sunmayı ve emeklilerin tamamını kapsayan dengeli bir iyileştirme modelini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Söz konusu yasal düzenleme tek bir birim tarafından değil, ekonomi ve sosyal güvenlik yönetiminin koordinasyonuyla yürütülüyor. Bu süreçte görev alan kamu kurumları şu şekilde sıralanıyor:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Prim Günü ve Yaş Kriteri Değerlendiriliyor

Gelir artışında hakkaniyeti sağlamak adına prim gün sayısı ve yaş kriterleri temel parametreler arasında değerlendiriliyor. Ekonomi yönetimi, emeklilerin ödedikleri prim miktarı ile çalışma sürelerini gözeten dengeli formüller üzerinde teknik incelemeler yürütüyor.

Seyyanen artış ile refah payının birlikte mi yoksa bağımsız modeller halinde mi uygulanacağı sorusuna yanıt veren Yılmaz, teknik çalışmaların henüz tamamlanmadığını kaydetti. Alternatif modellerin masada olduğunu bildiren Yılmaz, etki analizleri sonuçlanmadan ayrıntı paylaşmanın doğru olmayacağını, netleşen formülün doğrudan Meclis'e sunulacağını ifade etti.

Yasal Düzenleme Ne Zaman Meclis'e Sunulacak?

Emekli maaşlarına ilişkin yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'daki bütçe mesaisi döneminde, yeni yıla girilmeden Meclis Başkanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Bütçe görüşmelerinin hemen ardından yasama gündemine taşınması beklenen düzenlemenin, yeni yıldan önce kanunlaştırılması amaçlanıyor. Seyyanen artış, refah payı, yaş ve prim gün kriterlerinin nihai uygulama esasları, bakanlıkların teknik raporlarını tamamlamasının ardından resmiyet kazanacak.