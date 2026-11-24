Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami faiz oranlarını aşağı çekti. Referans faizin gerilemesiyle netleşen yeni tarife 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bireysel ve kurumsal kullanıcıları doğrudan ilgilendiren kredi kartı ile kredili mevduat hesabı azami faiz oranlarında indirime gitti. Kasım döneminde uygulanan referans oranın düşmesiyle birlikte tüm borç kademelerindeki faiz sınırları yeniden hesaplandı.

Merkez Bankası Referans Oranını Açıkladı

Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarındaki tavan faizleri tayin eden referans oran, kasım ayındaki yüzde 3,11 seviyesinden aralık dönemi için yüzde 2,94 oranına indirildi. Yapılan bu teknik düzenleme sonucunda dönem borcuna göre farklılaşan faiz tavanları da aynı oranda geriledi.

Dönem Borcuna Göre Yeni Kredi Kartı Faizleri

Bireysel kredi kartlarında geçerli azami akdi ve gecikme faizi oranları, kart sahiplerinin dönem borcu büyüklüklerine göre kademeli olarak düzenlendi. Yeni düzenlemeyle belirlenen limitler şu şekilde sıralandı:

Dönem borcu 30 bin liranın altı: Azami akdi faiz yüzde 3,08 seviyesine, azami gecikme faizi ise yüzde 3,38 oranına geriledi.

Azami akdi faiz yüzde 3,08 seviyesine, azami gecikme faizi ise yüzde 3,38 oranına geriledi. Dönem borcu 30 bin ile 180 bin lira arası: Azami akdi faiz yüzde 3,58 olarak belirlenirken, azami gecikme faizi yüzde 3,88 oldu.

Azami akdi faiz yüzde 3,58 olarak belirlenirken, azami gecikme faizi yüzde 3,88 oldu. Dönem borcu 180 bin liranın üzeri ve kurumsal kartlar: Azami akdi faiz yüzde 4,08 değerine, azami gecikme faizi ise yüzde 4,38 sınırına indi.

Nakit Avans ve KMH Limitlerinde Güncelleme

Banka müşterilerinin acil nakit ihtiyaçları için kullandığı nakit avans ile kredili mevduat hesaplarına yönelik tavan maliyetler de aynı doğrultuda revize edildi. İlgili hesap türlerinde faiz baskısı hafifletildi.

İşlem Türü Yeni Azami Akdi Faiz Yeni Azami Gecikme Faizi Nakit Çekim ve KMH Yüzde 4,08 Yüzde 4,38 Kurumsal Kart İşlemleri Yüzde 4,08 Yüzde 4,38

Merkez Bankası tarafından yayımlanan güncel azami oranlar, bankalar tarafından 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren müşterilerin hesaplarına tatbik edilmeye başlanacak.