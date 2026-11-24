Trafikte kural ihlallerini engellemek ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla uygulanan idari para cezalarının 2027 yılı tarifesi şekillendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle belirlenen yüzde 27,83 oranındaki yeniden değerleme oranı baz alınarak yeni ceza miktarları hesaplandı. Hesaplamalarda, 2026 yılındaki yasal düzenlemeyle artırılan mevcut tutarlar esas alındı.

2027 Yılında Kırmızı Işık ve Alkollü Araç Kullanma Cezası Kaç TL?

Yeni hesaplamalara göre 2027 yılında kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere 6 bin 391 TL idari para cezası kesilecek. Alkollü araç kullanımında uygulanan yaptırım tutarı 31 bin 957 TL seviyesine yükselirken, ehliyetsiz araç kullananlara 51 bin 132 TL ceza kesilmesi öngörülüyor.

Sürücülerin en sık karşılaştığı ihlaller arasında yer alan seyir halinde cep telefonu kullanımı da kırmızı ışık ihlaliyle aynı seviyeye çekildi. Seyir esnasında telefonla ilgilenen sürücüler 6 bin 391 TL ödeyecek. Ağır ihlaller ve kamu düzenini bozan davranışlar listesinde yer alan yaptırımlar şu şekilde sıralandı:

Kırmızı ışık ihlali: 6 bin 391 TL

6 bin 391 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 6 bin 391 TL

6 bin 391 TL Alkollü araç kullanmak: 31 bin 957 TL

31 bin 957 TL Ehliyetsiz araç kullanmak: 51 bin 132 TL

51 bin 132 TL Plakasız araç kullanmak: 58 bin 801 TL

58 bin 801 TL Sahte plaka kullanmak: 178 bin 962 TL

178 bin 962 TL Drift yapmak: Yaklaşık 178 bin TL

Yaklaşık 178 bin TL Trafikte kavga çıkarmak veya ısrarlı takip yapmak: 230 bin TL

2027 Radar ve Hız Sınırı Aşım Cezaları

Yerleşim yeri içinde belirlenen hız sınırlarını aşan sürücülere kademeli ceza sistemi uygulanacak. Aşım miktarına göre belirlenen yeni radar cezalarında en düşük ceza tutarı 2 bin 556 TL olarak belirlenirken, hız sınırını 66 km/sa ve üzerinde aşanlara 38 bin 349 TL ceza uygulanması öngörülüyor.