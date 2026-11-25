Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Yılın ilk orucu aynı gün tutulurken, üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 9 Mart Salı günü idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte 2027 yılı Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti. Hicri takvimde 1 Ramazan 1448 tarihine denk gelen bu kutsal ay, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü idrak edilmeye başlanacak. İslam alemi için büyük önem taşıyan on bir ayın sultanı, 29 gün sürecek ibadet döneminin ardından Ramazan Bayramı ile tamamlanacak.

2027 Ramazan Ayı Başlangıcı ve İlk Oruç Tarihi

2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak ve aynı gün ilk oruç tutulacak. Müslümanlar ilk sahur hazırlığını 7 Şubat Pazar gecesi yapacak, ilk iftar ise 8 Şubat akşamı açılacak.

Ramazan ayının manevi atmosferini başlatan ilk teravih namazı, ilk oruç gününden bir önceki akşam olan 7 Şubat Pazar günü yatsı namazının ardından camilerde cemaatle kılınacak. Şehirlere göre farklılık gösteren sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak resmi imsakiye üzerinden takip edilebilecek.

2027 Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi Ne Zaman?

Ramazan ayı içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, 5 Mart 2027 Cuma gecesi idrak edilecek. Bir aylık oruç döneminin son günü olan Ramazan Bayramı arefesi ise 8 Mart 2027 Pazartesi gününe denk gelecek.

Üç gün sürecek 2027 Ramazan Bayramı takvimi şu şekilde sıralanmaktadır:

Ramazan Bayramı Arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

8 Mart 2027 Pazartesi Ramazan Bayramı 1. Gün: 9 Mart 2027 Salı

9 Mart 2027 Salı Ramazan Bayramı 2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

10 Mart 2027 Çarşamba Ramazan Bayramı 3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

Üç Aylar ve Kandil Günleri Takvimi

Mübarek üç aylar dönemi, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayı ile birlikte başlayacak. Ramazan ayına kadar idrak edilecek kandil günleri ve dini geceler belirlenen takvime göre takip edilecek.