Uluslararası ham petrol piyasalarında yaşanan değer kayıpları, yurt içindeki akaryakıt pompa satış fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorin grubunda 26 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4 lira 32 kuruşluk yeni bir fiyat indirimi planlanıyor. Küresel piyasalardaki seyrin doğrudan belirleyici olduğu bu düzenleme, araç sahiplerinin yakıt giderlerini doğrudan hafifletecek nitelikte bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bir Haftada Toplam İndirim 10 Lirayı Aşıyor

Motorin grubuna 20 Kasım Cuma günü yansıtılan 6 lira 58 kuruşluk indirimin ardından gelecek olan 4 lira 32 kuruşluk yeni fiyat adımıyla birlikte motorinin litre fiyatındaki toplam ucuzlama sadece bir haftalık zaman diliminde 10 lira 90 kuruşu bulmuş olacak.

Akaryakıt ürünlerinde peş peşe gelen fiyat düzenlemeleri özellikle taşımacılık sektörü ve ticari araç işletmecileri açısından maliyetlerin dengelenmesine katkı sağlıyor. Motorin tarafında kaydedilen bu düşüş eğilimi, geçtiğimiz günlerde benzin fiyatlarında yaşanan indirim hareketinin devamı niteliğini taşıyor.

İl Bazında Beklenen Yeni Akaryakıt Pompa Fiyatları

Yürürlüğe girecek 4 lira 32 kuruşluk indirimin ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 88 lira 90 kuruştan 84 lira 58 kuruşa, Ankara'da 90 liradan 85 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 90 lira 20 kuruştan 85 lira 88 kuruşa inecek.

Doğu illerinde ortalama 87 lira 38 kuruş düzeyine gerilemesi beklenen motorin fiyatlarındaki değişim, dağıtım firmaları ve istasyon bazlı nakliye maliyetlerine göre küçük kuruş farkları gösterebiliyor. Şehirlerde geçerli olması beklenen fiyat dağılımı şu şekildedir:

Şehir Mevcut Fiyat (TL/Litre) İndirim Sonrası Fiyat (TL/Litre) İstanbul (Avrupa) 88,90 84,58 Ankara 90,00 85,68 İzmir 90,20 85,88 Doğu İlleri - 87,38

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak

Yeni pompa satış tarifesi 26 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren tüm Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarında uygulanmaya başlanacak. Serbest piyasa kuralları gereği bayiler arasındaki rekabet kaynaklı küçük farklar hariç olmak üzere pompaların tamamında 4 lira 32 kuruşluk indirim tabelaya yansıtılacak.