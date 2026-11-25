Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki serbest piyasalarda fındık fiyatları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleşen yeni alım satım işlemleriyle tablolara yansıdı. Üreticilerin ve tüccarların yakından izlediği serbest piyasa verilerine göre, fındık üretiminin merkez üsleri olan illerde ve ilçelerde alım baremleri farklı seviyelerde oluştu.
Serbest Piyasada İl Bazında Fındık Fiyatları
Karadeniz genelinde 25 Kasım 2026 Çarşamba günü belirlenen ana piyasa verilerine göre Giresun serbest piyasası 188,25 TL ile zirvede yer aldı. Ordu serbest piyasasında kilogram alım tutarı 175,75 TL olurken, Samsun piyasasında rakam 175,25 TL olarak kayıtlara geçti.
|İl
|Fiyat (TL)
|Giresun
|188,25
|Ordu
|175,75
|Samsun
|175,25
|Trabzon
|144,00
|Sakarya
|138,75
|Düzce
|136,50
Bölge İllerinde Oluşan Güncel Fındık Fiyatları
Doğu ve Batı Karadeniz ile çevre vilayetlerde serbest piyasa fındık alım rakamları geniş bir yelpazede seyretti. Doğu kesiminde Rize ve Artvin piyasaları yüksek seviyelerini korurken, iç ve batı bölgelerde fiyatlar daha düşük seviyelerde denge buldu.
- Rize: 166,00 TL
- Artvin: 165,00 TL
- Sinop: 159,00 TL
- Tokat: 156,50 TL
- Kastamonu: 153,00 TL
- Bolu: 131,00 TL
- Bartın: 126,75 TL
İlçelerdeki Serbest Piyasa Alım Değerleri
Üretim havzalarındaki ilçe merkezlerinde tüccarlar tarafından uygulanan serbest piyasa alım aralıkları fındığın randımanına ve işlem gördüğü noktaya göre farklılık gösterdi. İlçeler bazındaki güncel fiyat dağılımı şu şekildedir:
- Tirebolu, Görele ve Espiye: 170,00 - 175,00 TL
- Giresun Merkez: 160,00 - 165,00 TL
- Ünye, Fatsa ve Çarşamba: 145,00 - 150,00 TL
- Terme: 142,00 - 150,00 TL
- Samsun Merkez: 144,50 TL
- Salıpazarı: 143,25 TL
- Trabzon Piyasası: 135,00 - 150,00 TL
- Akçakoca, Alaplı ve Zonguldak: 120,00 - 130,00 TL
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