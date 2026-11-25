Serbest piyasada 25 Kasım 2026 Çarşamba günü fındık fiyatları il ve ilçe bazında netleşti. En yüksek fiyat 188,25 TL ile Giresun piyasasında kaydedilirken, Ordu ve Samsun serbest piyasalarında kilogram fiyatı 175 TL bandının üzerine çıktı.

Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki serbest piyasalarda fındık fiyatları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleşen yeni alım satım işlemleriyle tablolara yansıdı. Üreticilerin ve tüccarların yakından izlediği serbest piyasa verilerine göre, fındık üretiminin merkez üsleri olan illerde ve ilçelerde alım baremleri farklı seviyelerde oluştu.

Serbest Piyasada İl Bazında Fındık Fiyatları

Karadeniz genelinde 25 Kasım 2026 Çarşamba günü belirlenen ana piyasa verilerine göre Giresun serbest piyasası 188,25 TL ile zirvede yer aldı. Ordu serbest piyasasında kilogram alım tutarı 175,75 TL olurken, Samsun piyasasında rakam 175,25 TL olarak kayıtlara geçti.

İl Fiyat (TL) Giresun 188,25 Ordu 175,75 Samsun 175,25 Trabzon 144,00 Sakarya 138,75 Düzce 136,50

Bölge İllerinde Oluşan Güncel Fındık Fiyatları

Doğu ve Batı Karadeniz ile çevre vilayetlerde serbest piyasa fındık alım rakamları geniş bir yelpazede seyretti. Doğu kesiminde Rize ve Artvin piyasaları yüksek seviyelerini korurken, iç ve batı bölgelerde fiyatlar daha düşük seviyelerde denge buldu.

Rize: 166,00 TL

166,00 TL Artvin: 165,00 TL

165,00 TL Sinop: 159,00 TL

159,00 TL Tokat: 156,50 TL

156,50 TL Kastamonu: 153,00 TL

153,00 TL Bolu: 131,00 TL

131,00 TL Bartın: 126,75 TL

İlçelerdeki Serbest Piyasa Alım Değerleri

Üretim havzalarındaki ilçe merkezlerinde tüccarlar tarafından uygulanan serbest piyasa alım aralıkları fındığın randımanına ve işlem gördüğü noktaya göre farklılık gösterdi. İlçeler bazındaki güncel fiyat dağılımı şu şekildedir: