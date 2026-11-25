Yatırım araçları arasında güvenli liman olarak görülen altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Değerli metallerde görülen aşağı yönlü grafikler, birikim sahiplerinin piyasayı daha yakından izlemesine yol açarken mevcut geri çekilmenin arkasındaki ekonomik gerekçeler ve geleceğe yönelik fiyat hedefleri netlik kazanmaya başladı.

Altın Piyasasında Yaşanan Düşüşün Temel Nedenleri

Altın fiyatlarında gözlenen değer kayıplarının ana kaynağını küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası tarafından uygulanması beklenen faiz politikaları oluşturmaktadır. Değerli metaller üzerindeki faiz baskısı ve piyasada gerçekleşen kâr satışları, fiyatların aşağı yönlü hareket etmesinde doğrudan belirleyici rol oynamaktadır.

Güne 5 bin 780 TL seviyesinden başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 5 bin 757 TL bandına kadar geriledi. İşlemler sırasında en yüksek 5 bin 823 TL seviyesini test eden gram altınla birlikte küresel piyasalardaki ons fiyatı da benzer bir seyir izledi. Ons altın güne 3 bin 551 dolar seviyesinden giriş yapmasının ardından gün içi en yüksek 3 bin 575 dolara ulaştı, satış baskısıyla 3 bin 533 dolara kadar indi.

Varlık Türü Açılış Seviyesi Gün İçi En Düşük Gün İçi En Yüksek Gram Altın 5.780 TL 5.757 TL 5.823 TL Ons Altın 3.551 Dolar 3.533 Dolar 3.575 Dolar

Fiyatlar Yeniden Yükselecek mi ve Hedefler Neler?

Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının yıl sonuna kadar 4 bin ile 4 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini, uzun vadede ise gram altının 10 bin TL seviyesini görmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Altın piyasasının orta ve uzun vadeli seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırımtürk, mevcut gerilemelere rağmen potansiyelin korunduğunu vurguladı. Uluslararası bankaların analizlerine de değinen uzman isim, geleceğe dair şu projeksiyonları paylaştı: