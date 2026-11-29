Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında memurlar ve kamu işçileri için iki ayrı toplu sözleşme sürecinin yürütüleceğini açıkladı. HİZMET-İŞ Genel Kurulu'nda konuşan Işıkhan, taleplerin ekonomik imkanlarla birlikte değerlendirileceğini belirtti.

Kamu çalışanları ile işçilerin uzun süredir gündeminde yer alan 2027 yılı toplu sözleşme takvimine dair ilk resmi değerlendirme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. HİZMET-İŞ Sendikası 15. Olağan Genel Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, gelecek dönemin çalışma hayatı açısından oldukça hareketli ve yoğun bir müzakere sürecine sahne olacağını kamuoyuna duyurdu.

2027 Yılında İki Ayrı Toplu Sözleşme Süreci Başlayacak

Bakan Vedat Işıkhan, 2027 yılında hem kamu işçilerini hem de kamu görevlilerini yakından ilgilendiren iki büyük toplu sözleşme sürecinin hayata geçirileceğini açıkladı. Planlanan takvim doğrultusunda işçiler adına Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci yürütülecek, kamu personeli için ise 9. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sendika heyetleriyle birlikte resmi olarak başlatılacak.

Toplantıda duyurulan ve milyonlarca çalışanın gelir düzenini belirleyecek olan temel başlıklar şunlardır:

Kamu İşçileri Çerçeve Protokolü: Kamuda istihdam edilen işçilerin taban ücretleri, dönemsel zam oranları ve sosyal hak talepleri sendikalarla yapılacak görüşmelerde belirlenecek.

Kamuda istihdam edilen işçilerin taban ücretleri, dönemsel zam oranları ve sosyal hak talepleri sendikalarla yapılacak görüşmelerde belirlenecek. 9. Dönem Toplu Sözleşme: Memurlar ile memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren geniş kapsamlı başlıklar müzakere masasında ele alınacak.

Memurlar ile memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren geniş kapsamlı başlıklar müzakere masasında ele alınacak. Dengeli Ekonomik Değerlendirme: Sendikaların ileteceği talepler değerlendirilirken ülkenin ekonomik imkanları, genel bütçe dengesi ve çalışanların yaşam standartları ortaklaşa gözetilecek.

Sendikalarla İstişare ve Enflasyonla Mücadele Vurgusu

Toplu sözleşme görüşmelerinin karşılıklı anlayış, güven ve istişare kültürü içinde gerçekleştirileceğini belirten Bakan Işıkhan, bakanlığın tüm sendikalara ve çalışanlara daima açık olduğunu dile getirdi. Enflasyonla mücadele sürecinde elde edilecek ekonomik kazanımların çalışanların hane bütçelerine, alım güçlerine ve günlük yaşam koşullarına doğrudan yansıtılmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Görüşmeler kapsamında memur ve kamu işçisi temsilcilerinin mali haklar, ek zam oranları ve çalışma şartlarına yönelik taleplerini masaya getirmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan tarafından yapılan genel kurul konuşmasında net bir zam oranı, artış miktarı ya da resmi teklif takvimine ilişkin somut bir rakam zikredilmezken, sürecin çalışanların beklentileri doğrultusunda sendikalarla iş birliği içinde yönetileceği ifade edildi.