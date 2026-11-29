Milyonlarca kamu görevlisini yakından ilgilendiren maaş artışlarına dair süreç devam ederken, öğretmenlerin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranlarına yönelik muhtemel senaryolar şekillenmeye başladı. Dört aylık enflasyon verilerinin ardından geriye kalan iki aylık döneme ilişkin Merkez Bankası ve piyasa beklentileri, yeni maaş katsayılarının belirlenmesinde temel gösterge niteliği taşıyor.
Yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, kamu görevlilerinin gözü kalan iki aylık fiyat hareketlerine çevrildi. Kasım ve Aralık aylarında oluşacak tüketici fiyat endeksi, öğretmenlerin yılın ilk yarısında elde edeceği nihai geliri doğrudan belirleyecek.
Öğretmen Maaş Zammı İçin Öne Çıkan Senaryolar
Ocak 2027 dönemi için gündeme gelen tahminlere göre öğretmen maaşlarına yüzde 7,78, yüzde 8,50 veya yüzde 9,50 oranında zam yapılması öngörülüyor. Merkez Bankası beklentisinin gerçekleşmesi durumunda 9/1 derecedeki en düşük öğretmen maaşı 78 bin 225 liraya, piyasa beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ise 79 bin 473 liraya ulaşacak.
Farklı beklentilere göre öngörülen zam oranları şu şekilde sıralanıyor:
- Merkez Bankası Beklentisi: Yüzde 7,78 zam ile en düşük öğretmen maaşının 78 bin 225 liraya yükselmesi bekleniyor.
- Orta Düzey Senaryo: Yüzde 8,50 artış öngörüsüyle en düşük maaşın 78 bin 747 liraya çıkacağı hesaplanıyor.
- Piyasa Beklentisi: Yüzde 9,50 zam tahminiyle taban öğretmen maaşının 79 bin 473 liraya ulaşması hedefleniyor.
Derece ve Kademeye Göre Tahmini Maaş Tablosu
|Derece/Kademe
|Mevcut Maaş
|%7,78 Zamlı
|%8,5 Zamlı
|%9,5 Zamlı
|9/1
|72.578 TL
|78.225 TL
|78.747 TL
|79.473 TL
|8/1
|74.500 TL
|80.296 TL
|80.832 TL
|81.578 TL
|7/1
|74.821 TL
|80.642 TL
|81.181 TL
|81.929 TL
|6/1
|75.141 TL
|80.987 TL
|81.528 TL
|82.279 TL
|5/1
|75.459 TL
|81.331 TL
|81.873 TL
|82.628 TL
|4/1
|77.404 TL
|83.426 TL
|83.983 TL
|84.757 TL
|3/1
|77.725 TL
|83.772 TL
|84.332 TL
|85.109 TL
|2/1
|79.335 TL
|85.507 TL
|86.078 TL
|86.872 TL
|1/1
|80.615 TL
|86.887 TL
|87.467 TL
|88.273 TL
Tabloda yer alan hesaplamalar, unvan ve hizmet süresine bağlı olarak öğretmenlerin alabileceği muhtemel rakamları gösteriyor. 1/1 derecesine ulaşmış kıdemli bir öğretmenin mevcut 80 bin 615 lira olan maaşı, senaryolara göre en az 86 bin 887 liraya, en yüksek beklentide ise 88 bin 273 liraya kadar yükselebiliyor.
Zam Oranları Ne Zaman Kesinleşecek?
Memur ve öğretmen maaşlarına uygulanacak nihai artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Tüm kamu çalışanlarının sonucunu beklediği resmi zam oranları, 4 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak verilerin ardından bordrolara yansıtılacak.
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