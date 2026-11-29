Öğretmenlerin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin senaryolar netleşti. Merkez Bankası ve piyasa beklentilerine göre artışın yüzde 7,78 ile yüzde 9,5 aralığında olması öngörülüyor. Kesin zam oranları ise 4 Ocak 2027 tarihindeki resmi enflasyon verileriyle kesinleşecek.

Milyonlarca kamu görevlisini yakından ilgilendiren maaş artışlarına dair süreç devam ederken, öğretmenlerin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranlarına yönelik muhtemel senaryolar şekillenmeye başladı. Dört aylık enflasyon verilerinin ardından geriye kalan iki aylık döneme ilişkin Merkez Bankası ve piyasa beklentileri, yeni maaş katsayılarının belirlenmesinde temel gösterge niteliği taşıyor.

Yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, kamu görevlilerinin gözü kalan iki aylık fiyat hareketlerine çevrildi. Kasım ve Aralık aylarında oluşacak tüketici fiyat endeksi, öğretmenlerin yılın ilk yarısında elde edeceği nihai geliri doğrudan belirleyecek.

Öğretmen Maaş Zammı İçin Öne Çıkan Senaryolar

Ocak 2027 dönemi için gündeme gelen tahminlere göre öğretmen maaşlarına yüzde 7,78, yüzde 8,50 veya yüzde 9,50 oranında zam yapılması öngörülüyor. Merkez Bankası beklentisinin gerçekleşmesi durumunda 9/1 derecedeki en düşük öğretmen maaşı 78 bin 225 liraya, piyasa beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ise 79 bin 473 liraya ulaşacak.

Farklı beklentilere göre öngörülen zam oranları şu şekilde sıralanıyor:

Merkez Bankası Beklentisi: Yüzde 7,78 zam ile en düşük öğretmen maaşının 78 bin 225 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 7,78 zam ile en düşük öğretmen maaşının 78 bin 225 liraya yükselmesi bekleniyor. Orta Düzey Senaryo: Yüzde 8,50 artış öngörüsüyle en düşük maaşın 78 bin 747 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

Yüzde 8,50 artış öngörüsüyle en düşük maaşın 78 bin 747 liraya çıkacağı hesaplanıyor. Piyasa Beklentisi: Yüzde 9,50 zam tahminiyle taban öğretmen maaşının 79 bin 473 liraya ulaşması hedefleniyor.

Derece ve Kademeye Göre Tahmini Maaş Tablosu

Derece/Kademe Mevcut Maaş %7,78 Zamlı %8,5 Zamlı %9,5 Zamlı 9/1 72.578 TL 78.225 TL 78.747 TL 79.473 TL 8/1 74.500 TL 80.296 TL 80.832 TL 81.578 TL 7/1 74.821 TL 80.642 TL 81.181 TL 81.929 TL 6/1 75.141 TL 80.987 TL 81.528 TL 82.279 TL 5/1 75.459 TL 81.331 TL 81.873 TL 82.628 TL 4/1 77.404 TL 83.426 TL 83.983 TL 84.757 TL 3/1 77.725 TL 83.772 TL 84.332 TL 85.109 TL 2/1 79.335 TL 85.507 TL 86.078 TL 86.872 TL 1/1 80.615 TL 86.887 TL 87.467 TL 88.273 TL

Tabloda yer alan hesaplamalar, unvan ve hizmet süresine bağlı olarak öğretmenlerin alabileceği muhtemel rakamları gösteriyor. 1/1 derecesine ulaşmış kıdemli bir öğretmenin mevcut 80 bin 615 lira olan maaşı, senaryolara göre en az 86 bin 887 liraya, en yüksek beklentide ise 88 bin 273 liraya kadar yükselebiliyor.

Zam Oranları Ne Zaman Kesinleşecek?

Memur ve öğretmen maaşlarına uygulanacak nihai artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Tüm kamu çalışanlarının sonucunu beklediği resmi zam oranları, 4 Ocak 2027 tarihinde açıklanacak verilerin ardından bordrolara yansıtılacak.