Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olması bekleniyor. Hesaplamalara göre pasaport harçlarından Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne kadar çok sayıda kalemde artış yaşanacak. Trafik cezaları ve IMEI kayıt bedelleri de yeni oranla yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği öncesinde 2027 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı şekillenmeye başladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri doğrultusunda yüzde 27,83 olarak hesaplanan oran üzerinden vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeni tutarlar netleşti.

2027 Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak?

Trafik cezaları, yeniden değerleme oranında doğrudan artırılacak olup bu cezalarda yetki indirimi uygulanamıyor. Yüzde 27,83 artış gerçekleştiğinde kırmızı ışık ihlali ve direksiyon başında telefon kullanmanın bedeli 5 bin liradan 6 bin 392 liraya çıkacak.

Trafikte tartışma çıkarıp aracından inenler ile düğün konvoyuyla trafiği kapatanlar: 230 bin 94 TL

Ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler: 255 bin 660 TL

Trafikte makas atma cezası: 115 bin 47 TL

Alkollü araç kullanma cezası: 31 bin 958 TL

2027 MTV ve Pasaport Harçları

Yeniden değerleme oranının kesinleşmesiyle birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi ve pasaport harçları da artacak. Motor hacmi 1.300 ile 1.600 cm³ arasındaki sıfır kilometre otomobillerin yıllık vergisi 12 bin 28 liradan 15 bin 375 liraya yükselecek.

Pasaport Süresi Mevcut Tutar (TL) 2027 Tahmini Tutar (TL) 6 Aylık 2.806 3.587 1 Yıllık 4.103 5.245 2 Yıllık 6.698 8.562 3 Yıllık 9.516 12.164 10 Yıllık 13.410 17.142

IMEI Kayıt ve Yurt Dışı Çıkış Harçları

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanım izin harcı yüzde 27,83'lük artışla 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya yükselecek. Yurt dışı seyahatlerinde tahsil edilen çıkış harcının ise 1.250 liradan 1.598 liraya çıkması öngörülüyor.

Ayrıca yeni hat abonelik tesis ücretinin 700 liradan 895 liraya ulaşması, Değerli Konut Vergisi alt sınırının ise 17 milyon 711 bin liradan 22 milyon 640 bin liraya yükselmesi hesaplamalara yansıdı.